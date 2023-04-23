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俞大㵢籲巴拉圭珍惜台灣邦誼　不要輕信中國虛假承諾

▲▼俞大㵢籲巴拉圭珍惜台灣邦誼　不要輕信中國虛假承諾。（圖／外交部提供）

▲俞大㵢接受外媒專訪。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

友邦巴拉圭大選30日登場，在野黨候選人曾揚言有意與台斷交，引發輿論關注。外交部常務次長俞大㵢表示，台灣誠摯希望巴拉圭能珍惜與台灣的關係，不要輕信中國虛假承諾，中國與宏都拉斯建交後，實際上並未購買宏國的白蝦，而其他與中國建交的國家包含哥斯大黎加、巴拿馬、多明尼加，與中國建交後，反而是對中國貿易大幅逆差。

俞大㵢接受哥倫比亞第一大報《時報（El Tiempo）》駐委內瑞拉特派員Ana María Rodgríguez專訪，訪談內容以「台灣面對中國軍事威脅之對策為何？」（¿Cuál es la estrategia de Taiwán frente a la amenaza de guerra con China?）為標題，於22日在YouTube頻道播出，受到拉美各界人士高度關注。

俞大㵢表示，我國希望能與拉丁美洲國家發展實質關係，在經濟、文化、科技、教育層面進行更廣泛的合作與交流。台灣堅決捍衛自由與人權，不會干涉他國外交，同時期望與享有共同價值的國家相互合作，追求共榮發展，這是我國一貫的外交政策。

俞大㵢進一步指出，巴拉圭是台灣堅定支持的夥伴。台灣長期在醫療、水產養殖、蘭花培育及專業人才培育等領域，提供巴拉圭協助。台灣對巴拉圭的支持，不會因為選舉結果而有所改變，因此，台灣誠摯希望巴拉圭能珍惜與台灣的關係，不要輕信中國虛假的承諾。中國與宏都拉斯建交後，實際上並未購買宏國的白蝦，而其他與中國建交的國家包含哥斯大黎加、巴拿馬、多明尼加，也從未在與中國建交後獲益，接踵而來的反而是對中國貿易的大幅逆差。

俞大㵢指出，台灣與拉丁美洲看似遙遠，但台灣半導體產業極具影響力，台灣的晶片廣泛使用於手機、電腦、家電及汽車，一旦台海發生戰爭危及晶片生產，拉丁美洲必然會受到影響。疫情後，供應鏈快速重組，美國將產業鏈轉移至其鄰近國家，台灣、日本及南韓企業也從中國撤廠，另尋製造據點，期望拉丁美洲國家認知到台灣的經濟實力，並善用全球供應鏈轉移的機會，強化與台灣的合作。

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