巴拉圭大選月底登場　日經：決定台灣能否保住「南美洲唯一友邦」

▲ 阿布鐸2018年受總統蔡英文邀請，來台參加雙十國慶典禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣與宏都拉斯斷交後僅剩13個邦交國，巴拉圭被指可能是下個外交轉向北京的國家，日媒也指出，巴拉圭本月的總統大選可能決定台灣是否能保住這個南美洲唯一友邦。

《日經亞洲評論》18日報導，巴拉圭自1957年與台灣建交至今，在現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）的支持下，邦誼維持積極，但他將在8月結束5年任期後卸任，兩國關係是否能夠繼續，將取決於30日的大選，因為反對黨候選人表明，可能重新考慮兩國關係，轉向與中國建交。

目前領先的2名候選人分別為執政黨紅黨（Colorado Party）的前財政部長潘尼亞（Santiago Pena）及反對黨聯盟代表、前公共工程部長艾里格里（Efrain Alegre），民調顯示雙方勢均力敵。

潘尼亞誓言維持與台灣歷史悠久的邦交，2月曾受訪表示，建立在民主原則與價值觀基礎上的關係，比透過與中國建交增加出口的可能性更重要。艾里格里則表明，若當選將與台斷交，轉而支持北京，3月受訪時直言，對於與台邦交持批判意見，「我們需要考慮中國可能帶來的機會」。

▲ 潘尼亞與艾里格里。（圖／路透）

我外交部發言人劉永健11日表示，「無論任何政黨候選人當選，我國基於民主自由等共享價值及傳統友誼，都持續與新政府攜手合作交流，追求兩國人民最大福祉」。

但報導指出，在看似冷靜的表象背後，台灣仍擔心會發生骨牌效應，失去更多盟友。僅剩的13國友邦之中，巴拉圭雖然很小，卻是其中僅次於瓜地馬拉的第二大經濟體，且作為僅存的南美洲盟國，具有重要地理意義。

官方外交關係對台灣主張國家地位很重要，一旦斷交除了失去認可，也代表海外使館減少，將使得「過境」美國等重要的非官方盟友變得更困難，同時削弱台灣聲稱是主權國家的基礎。

拉丁美洲與加勒比地區被視為美國後花園，長期以來受到華府及台灣大力經濟援助，但近年隨著中國在該地區大規模投資，促使許多國家重新考慮對台支持。