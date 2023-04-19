勝選就建交中國！　巴拉圭總統候選人：和台灣邦交沒得到足夠利益

▲巴拉圭親中的在野黨總統候選人艾里格里，再喊當選就和中國建交。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

台灣友邦巴拉圭本月30日即將舉行總統大選，反對黨聯盟代表總統候選人艾里格（Efrain Alegre）接受採訪表示，巴拉圭並未從與台灣的邦交關係中獲得足夠的好處，因此若當選後會依國家利益做出選擇。艾里格此前即說過只要當選就與中國建交，因此這次總統大選結果受人矚目。

艾里格先前說過，和台灣的邦交關係阻礙了巴拉圭農產品進軍中國的潛力，因此只要當選就會與中國建交，增加兩國貿易關係。巴拉圭是世界第六大大豆生產國，大部分都是外銷，也是重要的牛肉供應國，雖然大豆出口沒有徵稅利於競爭，但和台灣的邦交關係，使得中國對其關上了大門。

艾里格18日接受路透社訪問時表示，巴拉圭並沒有從台灣邦交關係中獲取足夠多的利益，而現在巴拉圭處於關鍵地位，將基於國家利益與政治盟友來處理邦交問題。

目前民調顯示，艾里格與右派執政黨「紅黨」總統參選人潘尼亞（Santiago Pena）勢均力敵。潘尼亞先前已表態，若當選將會維持對台邦交。

巴拉圭去年財政赤字高達其國內生產總值（GDP）的3％，不論總統當選人是誰都得面對巨大的財政問題。左翼的艾里格表示，政府應採取樽節政策，「我們必須處理好公共預算，我們必須樽節公共支出，我們不能只說因為缺錢，就要加徵稅收。」

巴拉圭2022年的整體稅收負擔為10.4％，是南美洲地區負擔最低的其中一個國家，代表人們需要繳得稅占收入較少，但政府長期試圖對包括農業在內的行業推行徵稅，一直都受到政治和產業方的阻力。

潘尼亞是當前執政黨推舉出的總統候選人，他公開說過要打擊逃稅行為，並且要讓更多人民在正軌經濟範圍內工作，但他同樣也迴避徵稅一事，「如果公部門不努力適當地利用可用資源，私營企業很難會放心繳納更多稅。」