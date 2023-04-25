吳釗燮：中國虛假承諾誘使外交轉向　前友邦陷債務陷阱

▲吳釗燮本月接受西班牙《ABC日報》專訪。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭本月30日將舉行總統大選，在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）24日重申，與台灣長期以來的關係導致失去許多機會，若他勝選將會重新檢視兩國關係。而外交部長吳釗燮近日接受外媒專訪時表示，「台灣模式」的援助才直接嘉惠人民，中國以虛假承諾誘使多個前友邦外交轉向，但遂行外交目的後多未履行承諾，甚至使部份受援國陷入債務陷阱。

吳釗燮4月17日接受西班牙《ABC日報》駐亞洲特派員Pablo Díez專訪，訪談內容於23日以「倘台灣發生戰爭將中斷40% 世界貿易」（Una guerra en Taiwán interrumpiría el 40% del comercio mundial）為題，在該報頭版及國際版二全頁大篇幅刊出。

吳釗燮談及，宏都拉斯深陷債務危機，向我方索求鉅額經濟援助，超越我國傳統上支持友邦的程度。中國以虛假承諾，誘使哥斯大黎加、薩爾瓦多及多明尼加共和國等國外交轉向，但遂行外交目的後多未履行承諾，甚至使部份受援國陷入債務陷阱，厄瓜多水壩案例即為明證。而「台灣模式」的援助，則是協助改善醫療環境、人才培育、數位發展及提升政府效能等，直接嘉惠人民，我國將持續深化與友邦關係，鞏固邦誼。

吳釗燮也說，中國雖然影響力大，但台灣卻獲得多國政府及國會的強力支持，台灣積極與各國洽簽提升貿易投資合作的相關協定，目前與美加兩國協商進展良好，台灣也希望加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），期盼未來能獲得更多國家的支持，爭取台灣應有的國際空間。

此外，吳釗燮表示，歐洲對台海和平穩定甚為重視，近來法國政府表示持續支持台海和平穩定，對台政策從未改變；歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與副主席兼外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）皆重申維持台海現狀與區域和平的立場；德國外長貝爾柏克（Annalena Baerbock）也於訪中期間表達台海問題應和平解決反對單方面改變現狀。

吳釗燮指出，台灣海峽作為世界航運要道，全球超過40%貨運經過台海，若台海戰爭爆發，全球經濟將面臨災難性損失；此外，台灣製造全球60%的晶片，先進半導體占比更超過90%，一旦台灣發生戰爭，將重創全球貿易活動。因此維持台海現狀至關重要，美國提供台灣防衛性武器及軍事訓練，以提升台灣自我防禦能力，各國應持續表達堅決反對任何軍事威脅的立場，共同嚇阻中國武力犯台。

吳釗燮強調，台灣與西班牙是崇尚人權與自由的民主國家，西班牙國會近期也表示希望提升兩國關係。台西兩國多年來在經濟與觀光已有深度交流，將竭盡所能深化兩國在政治、經濟、教育及文化等領域的雙邊合作。針對過去發生台灣人在西國因涉詐騙案而被遣送中國事件，吳釗燮表示感到遺憾，期盼未來兩國能簽訂司法互助協定，避免憾事再度發生。