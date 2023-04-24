車籠埔斷層保存園區10周年　4／30名字有園區任一字即可免費入園

▲車籠埔斷層保存園區迎接10週年，4月30日舉辦防災野餐市集。（圖／車籠埔斷層保存園區提供）

記者高堂堯／南投報導

國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區今年邁入10週年，今年以「斷層十載，與時俱進」為主題，4月30日當天舉辦防災野餐市集暨週年紀念活動，包含「慶生儀式」、「主題表演」、「防災市集」、「野餐活動」及「行動體驗車」，更邀請創園貢獻者、中央大學地球科學學院等眾多來賓齊聚見證。

科博館館長焦傳金表示，車籠埔斷層保存園區是現址保留，經多方單位通力合作，才得以保存珍貴的「世界級逆衝斷層」。從2013年5月1日開放至今，持續以多元科教活動傳遞地震、地質及環境生態科普知識，也與國內外地質相關研究交流密切，下個10年仍會持續與時俱進，走入大眾日常扎根防災觀念。

科博館指出，捷克科學院2022年來訪車籠埔斷層保存園區，在斷層槽溝內架設全球首台「監控儀器」，未來雙方將一起持續監控此區「世界級逆衝斷層」之移動，盼將斷層槽溝保存的意義推廣至全世界；30日當天將由彰化師大地理學系副教授陳毅青代表捷克科學院出席，與中央大學、科博館簽署三方「國際合作意向」，台大地質科學系主任劉雅瑄也將與館方簽署合作計畫，共同進行地質研究、推廣科學教育。

▲「斷層十載，與時俱進」獨家限定環保食物袋，外觀設計印製園區吉祥動物「穿山甲」設計圖像。（圖／車籠埔斷層保存園區提供）

車籠埔斷層保存園區科長詹文碧提醒，2023年底前，只要姓名中有任何一字跟「車籠埔斷層保存園區」相同，即可免費入園參觀；30日當天還有眾多適合闔家同樂的體驗活動，可透過趣味遊戲、實際體驗及展示救災裝備等市集攤位、大型體驗車，在遊戲中學習科學完成體驗活動參加集章，還有機會兌換「防災食物組」。

園區也以外觀設計印製吉祥動物「穿山甲」的限定環保食物袋，裝載即開即食防災食品、高熱量乾糧等防災食品，容量3公升的袋體可盛裝熱食、清洗後反覆使用，希望倡導環保意識與防災觀念，售價500元。

焦傳金表示，科博館肩負自然資產保存、研究、科學教育展示及推廣任務，園區至年底還有各種知識性系列活動，7月15日在科博館舉辦《大地之心：一位斷層上的法國人》影片特映會，導演齊怡與相關學者將到現場與觀眾交流，帶大小朋友深入認識台灣地質的故事，歡迎持續鎖定官方網站及臉書粉絲專頁活動資訊。