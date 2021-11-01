ETtoday 10周年「食在好康」　美食優惠App好康送

近期各種5倍券優惠陸續釋出，緊接著雙11購物節又要來了，許多美妝品牌又再祭出各種優惠活動和特惠組，有的折扣甚至比週年慶更划算！以下幫大家整理雙11美妝相關優惠，有買2送11、買1送1再打9折等超狂優惠，週年慶還在猶豫沒下手的人，快來看看有沒有你的菜。