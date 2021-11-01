ETtoday 10周年「食在好康」　美食優惠App好康送

活動小組／綜合報導
▲《ETtoday新聞雲》App推出「食在好康」美食優惠活動，提供網友多樣好康。（圖／ETtoday活動小組）
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▲《ETtoday新聞雲》App推出「食在好康」美食優惠活動，集結多樣化的美食優惠回饋廣大網友（圖／ETtoday活動小組）
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▲由中央下方「活動」進入ETtoday「食在好康」活動，多樣好康等你領喔！（圖／ETtoday活動小組）
▼ETtoday 10歲了！
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