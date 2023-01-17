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「車籠埔斷層保存園區」10週年慶　名字有任一字免門票

▲車籠埔斷層保存園區今年歡慶10周年，與台電公司同步舉辦園慶系列活動。（圖／車壟埔斷層保存園區提供，下同）

▲車籠埔斷層保存園區今年歡慶10週年，與台電公司同步舉辦園慶系列活動。（圖／車壟埔斷層保存園區提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區，將於今年5月1日開園屆滿10週年，合作單位台電公司特地捐助更新入口意象牌，牌面融入世界級地質景觀的逆斷層（reverse fault）意象，為10週年活動暖身；園區指出，即日起到12月31日止，凡姓名有「車籠埔斷層保存園區」任一字，可享門票免費優惠，歡迎國人踴躍來參觀、認識地震防災與地質的科學知識。

科博館館長焦傳金表示，車籠埔斷層保存園區座落九二一地震遺跡之上，沿斷層而建，「斷層槽溝保存館」保存了震時的地表破裂原狀，槽溝剖面呈現清楚的褶皺與斷層構造，是在世界上難得一見的地質景觀，並具學術研究價值；今年4月30日將舉辦園慶，搭配「斷層十載、永續保存」防災市集，邀請10年前槽溝開挖最大功臣一同蒞臨，回顧園區自草創以來的成長歷程，當日所有民眾皆可免費入園共襄盛舉。

▲車籠埔斷層保存園區今年歡慶10周年，與台電公司同步舉辦園慶系列活動。（圖／車壟埔斷層保存園區提供）

焦傳金說，斷層槽溝保存館的巨蛋建築開放迄今歷經7年風雨，出現建物滲水等情況，科博館也規劃於今年動工整修，預計2024年重新啟用，屆時槽溝平台的觀賞視野人數將由10人增至40人，提升科學展示效益。

▲車籠埔斷層保存園區今年歡慶10周年，與台電公司同步舉辦園慶系列活動。（圖／車壟埔斷層保存園區提供）

此外，園區內所矗立的台電主幹線高壓電塔，是南電北送的重要樞幹，科博館也與台電公司從2017年起攜手合作展出「電磁視界」；台電台中供電區營運處副處長邱文宏說，今年再捐助900萬打造「電磁視界2.0：消失的科學家」，增加7項互動型展示，可從遊戲中體驗電力、電磁與能源的科普知識，期望藉此提供參觀民眾與學生團體正面影響與啟發，共同為國家創造優秀人才。

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