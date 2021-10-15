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ETtoday10歲啦！曬出你的生日祝福就抽百元禮物卡

活動小組／綜合報導

平時鬼點子最多的你、信手拈來句句都是梗的你，覺得自己的生日祝福真的超有創意，但都沒人看到嗎？趕快來參加「ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」活動吧！到活動專頁上傳您對ETtoday的生日祝福，上傳成功即有機會讓您的祝福照片展示在台北捷運站中，而且活動抽獎多達200多項好禮哦！千萬不要錯過了，點我馬上行動去＞＞＞

《ETtoday新聞雲》即將在11／1成立滿10周年啦，感謝10年以來一路有您作伴，即日起至10月31日，進入「ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」的＜我的生日祝福＞專頁，點選【立即參加】，登入您的FB後即可參加囉！活動方式超簡單，不管是將您對ETtoday的生日祝福寫在紙上、或畫在畫紙／黑板上，只要成功上傳你與生日祝福的合照，即可參加抽獎哦！
 


▲「ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」活動熱烈募集中，全家禮物卡、100杯仙女紅茶等你來抽哦。（圖／活動小組）

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而且「ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」活動獎品多達200項，參加有機會可獲得Nintendo Switch Lite、FUJIFILM instax mini 11、全家禮物卡，以及全家仙女紅茶等好禮，每天上傳一張您對ETtoday的生日祝福照片，天天為自己累積中獎的機會，投越多抽獎機會越多唷！快來曬出你對ETtoday的10歲生日祝福吧！


▲參與「ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」活動，就有機會獲得Nintendo Switch Lite、FUJIFILM instax mini 11、全家禮物卡，以及全家仙女紅茶等好禮。（圖／活動小組）

【ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！】活動資訊
● 活動時間：於2021/9/27(一) 12:00起 - 2021/10/31(日) 23:59止
● 投稿對象：不限。
● 活動辦法：
1. 進入＜我的生日祝福＞頁面，點選【立即參加】，登入 FB 後即可投稿。
2. 投稿步驟
(STEP1). 填寫基本資料與標題。
(STEP2). 在紙張/黑板/畫布上，寫或畫下你對ETtoday的祝福，或是想跟ETtoday說的話，與您的生日祝福作品一起合照（人物跟生日祝福都要在照片裡哦！），並上傳照片（※限上傳正方形照片）
(STEP3). 輸入驗證碼，並勾選『我已閱讀並同意遵守發表文章規則聲明』。
(STEP4). 投稿成功即可獲得抽獎資格（提醒您，送出後即無法修改，請確認內容無誤後再按下送出鍵）。
3. 每人投稿次數不限，但同一個生日祝福照片僅限一次投稿，重複投稿將不予以計算，不得參加抽獎。

● 活動早鳥禮領起來
【早鳥禮】：全家仙女紅茶一杯，共100名。
早起的鳥兒有茶喝＼(◉Θ◉)／活動開跑後，前100名投稿者，即可獲得早鳥禮。

● 幸運抽獎活動
【頭獎】：Nintendo Switch Lite一台，共1名。
【二獎】：FUJIFILM instax mini 11一台，共3名。
【三獎】：全家禮物卡100元，共15名。
【普獎】：全家仙女紅茶一杯，共100名。

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