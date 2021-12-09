苗北藝文中心10周年　引進國際表演打造苗栗表演藝術新氣象

▲苗北藝文中心10周年，縣長徐耀昌（前排右5）率領各界人士一同參與。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府斥資13億8千萬元打造苗北藝文中心，2021年為啟用第10年，9日苗栗縣長徐耀昌、文化部藝術發展司司長梁晋誌等人，感謝各界的支持與鼓勵，一同見證苗北藝文中心過去10年有成，期待未來10年讓苗栗朝向台灣藝術新據點、讓苗北成為「您的城市知己」的藝文永續推動決心。

縣長徐耀昌表示，苗北藝文中心在民國101年啟用以來，演出類型包括音樂、戲劇、舞蹈、室內樂、相聲、兒童劇等表演藝術，主題涵蓋古典音樂與傳統藝術，以跨界多元形式與深厚的內容底蘊，將在地藝術家培養成全國性的展演團隊以外，更與中央級場館合作，將國內具有指標性、品牌專業度的音樂團隊與優質品牌團隊引進苗栗，讓縣民能就近欣賞最精彩的演出並且培養在地藝文素養。

苗北藝術總監林佳瑩指出，去年接任總監一職，幸運地在前任總監吳博滿以及團隊的努力下，奠定穩固基礎讓苗北跨上第一個10年，更讓苗北有無限發展的可能性，去年雖遇到疫情但在活動規劃團隊努力用心克服，感謝縣長的信任、文化部長官的肯定外，並在苗北董事長、董監事的鼓勵，以及縣府團隊文觀局、議會的支持下，在專業治理有充分揮灑的空間，期待苗北在苗栗山城可以持續發光發熱。

苗北藝文中心董事長徐千剛強調，苗北10年走來不容易，尤其去年又遇上疫情衝擊，但在疫情嚴峻期間，團隊齊心努力，落實防疫並以多元化方式持續推展表演藝術，期待未來能持續提升苗栗的人文藝術與文化修養，透過苗北把美好能量散發到台灣各地，讓縣民各地民眾都能常常來苗栗藝文中心欣賞表演，下個10年將持續努力、打拼，安排更精采的節目並且提升場館軟、硬體，將在地美好與能量推展到全台灣。

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