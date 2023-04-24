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大甲媽遶境供餐26年！高雄義消延續母親善念　蘿蔔糕冰品吃到飽

記者翁伊森／嘉義報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖4月21日開始為期9天8夜的遶境進香，沿途皆有誠心信土商家號準備冷熱飲及熱食替陪同遶境的信徒香客補充營養，讓信徒們可以完成全程陪媽祖鑾轎走完這9天8夜的遶境之旅。當隊伍進入新港鄉境內，有一善心攤位「赤山阿嬤の粿」提供冰品及熱食讓攤位大排長龍，更有宜蘭的香客連續3年聞名而來。來自高雄鳳山江姓攤商本業從事餐飲業，只因媽媽的故鄉在新港，20幾年前媽媽就提供冰品跟大甲媽及信徒結緣，因此延續媽媽善念，將自家的蘿蔔糕節跟冰品在這特別的日子提供跟香客分享。

▲▼ 高雄義消食品商延續母親善念，大甲媽繞境新港今年蘿蔔糕跟13類冰品免費吃到飽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 高雄義消食品商延續母親善念，大甲媽遶境新港今年提供自家商品蘿蔔糕跟13類冰品免費吃到飽，不少香客趨之若鶩 。（圖／記者翁伊森攝）

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▲▼ 高雄義消食品商延續母親善念，大甲媽繞境新港今年蘿蔔糕跟13類冰品免費吃到飽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 高雄義消江姓食品商延續母親善念，大甲媽遶境新港今年提供自家商品蘿蔔糕冰品免費吃到飽，邁入第26年。（圖／記者翁伊森攝）

來自高雄的義消江姓食品商表示，有感於媽媽20幾年前就在自己的故鄉新港，以自家的冰品提供給大甲媽的信徒解渴，因此即使自己在高雄鳳山做食品生意，為延續母親的善念，每逢大甲媽遶境來到嘉義新港，他便自掏腰包提供自家食材然後邀集節義消夥伴及友人，甚至自家員工總動員，從過去母親的年代提供冰品，近幾年再加上自家產品蘿蔔糕，冷熱兼俱提供給過路信徒，不少信徒受限於疫情仍懷念他們提供的食物。

▲▼ 高雄義消食品商延續母親善念，大甲媽繞境新港今年蘿蔔糕跟13類冰品免費吃到飽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 高雄義消江姓食品商大甲媽遶境新港冰品免費吃到飽。（圖／記者翁伊森攝）

而今年因疫情逐漸降溫他們們也擴大規模提供13種不同的冰品免費吃，甚至開火4爐煎了將近500公斤蘿蔔糕就是要提供給香客們大快朵頤。

▲▼ 高雄義消食品商延續母親善念，大甲媽繞境新港今年蘿蔔糕跟13類冰品免費吃到飽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲宜蘭香客母子愛上這一味，隨大甲媽遶境新港必吃 。（圖／記者翁伊森攝）

有來自宜蘭的信徒母子媽媽第三年參與繞境，小朋友更第一次特別請假來體驗大甲媽遶境文化，感到累但對於沿途能夠吃到不一樣的食物體驗，表示下一次會再參與。

▲▼ 高雄義消食品商延續母親善念，大甲媽繞境新港今年蘿蔔糕跟13類冰品免費吃到飽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲高雄義消食品商今年大甲媽遶境新港加開爐火已煎出500公斤。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 高雄義消食品商延續母親善念，大甲媽繞境新港今年蘿蔔糕跟13類冰品免費吃到飽 。（圖／記者翁伊森攝）

大甲鎮瀾宮媽祖21日台中起駕後，24日經由雲林元長鄉與嘉義新港鄉交界崙仔橋正式進入嘉義縣，為期兩天一夜的祝壽大典，沿途都有信徒商家公司行號準備飲料、點心及餐食給陪同鑾轎遶境的各地信徒，也讓人看見媽祖文化下的台灣文化相當熱情。

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