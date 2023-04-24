「口風超緊」白髮嬤領30萬不說用途！已領過一次…警狂勸：詐騙啦

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

「阿嬤！哩為蝦密要領錢，你嘎我共一下」！金門金寧鄉一名70多歲李姓婦人，於今（24）日早上至金寧郵局臨櫃欲提領新臺幣30萬元，機警的行員關懷提問時，察覺可能又是騙局，通報警方到場，而白髮蒼蒼的阿嬤原先還堅持要領錢，經員警及親友苦口婆心勸說許久，才終讓阿嬤打消念頭，成功保住其多年存款積蓄。

▲金門一名阿嬤到郵局想領30萬，行員察覺可能是詐騙趕緊通報。（圖／記者林名揚翻攝）



金城警分局指出，金門一位阿嬤於24日早上至金寧郵局臨櫃欲提領30萬，行員察覺有異，通報警方到場，經員警到場發現，阿嬤除了今日欲提領新臺幣30萬元外，先前在4月13日也已於其他金融機構提領過新臺幣30萬元。

▲白髮阿嬤第2度想來領30萬，警方與友人都趕來勸阻。（圖／記者林名揚攝，下同）

警方詢問阿嬤為何前後各提領這麼多錢時，阿嬤卻始終不說提領用途，警方見阿嬤不肯透露實情，即電請在台之兒女通話，也請來在金門的友人到現場協助詢問，但阿嬤仍堅決不說領錢用途。

最後警方只好決定先勸阿嬤返家，並交待家屬隨時注意阿嬤各金融帳戶內金錢提領狀況。警方亦通報轄內各金融機構，如發現這麼白髮阿嬤要來領錢或匯款時，及時通報警方到場處理。針對已提領部分將了解有無遭詐情形進行偵辦。

金城分局長方子欽表示：感謝金寧郵局行員機警察覺、主動關懷提問並即時通報警方到場，共同成功攔阻詐騙；另指出銀髮族常遭詐騙的手法有「假檢警」、「猜猜我是誰」或「假借親友出事」等方式，提醒家中長者如接獲不明電話，自稱「警官」、「檢察官」或自己親友，進而提到「匯款」、「借款」或「管收金融帳戶」等關鍵字，這些都是詐團的技倆，應撥打110、165專線詳加查證。另警方將持續利用分層分眾概念，強化銀髮族防詐宣導外，亦持續與金融機構保持密切合作，積極辦理反詐騙工作，建立阻詐防線，避免民眾財物損失。