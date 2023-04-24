陸漁船越界走私漁獲！海巡特勤包夾怒吼「停船」　船員被逮滿臉驚

記者林名揚、蔡怡萍／連江報導

海巡署第十一(馬祖)巡防區指揮部，19日指揮艦隊分署第十(馬祖)海巡隊及偵防分署特勤隊，於南竿海域查獲陸籍舢舨疑似涉嫌泊靠本國籍漁船走私漁獲，全副武裝的海巡特勤左右抄夾該舢舨船，陸籍船員與一籃籃的漁獲當場人贓俱獲，全案將依兩岸人民關係條例、入出國移民法及海關緝私條例擴大偵辦。

▲海巡特勤隊查獲違法陸船自我國走私漁獲。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



第十一巡防區指揮部19日下午，調度馬祖海巡隊及特勤隊前往南竿海域查緝外切目標，該隊立即指派10072艇及2艘特勤突擊艇前往查處，並以雷達鎖定監控可疑目標，16時許抵達通報海域，發現陸籍舢舨疑似涉嫌泊靠本國籍漁船走私漁獲。

海巡艇以優勢警力登檢陸船，檢視船上載有大批疑似自本國籍漁船接駁漁獲117公斤，未於船上發現豬肉製品，全員先行消毒及量測體溫均正常並發予口罩佩戴，海巡人員實施登檢、扣留及留置調查等作業時，均全程穿著防疫裝備（配戴口罩、手套、護目鏡及防護衣），嚴謹做好所有防疫措施。

特勤突擊艇旋即將陸船先行押返南竿福沃港實施人船消毒，並進行偵訊調查2名陸籍船員，後依入出國及移民法及兩岸人民關係條例移送連江地檢署，並依海關緝私條例函送基隆關偵辦。

海巡署表示，秉持維護國境安全、保障國人健康之决心，強化各項查緝作為，絕不容許不肖人士，伺機從事不法行動，因而造成防疫破口，在此呼籲民眾，若有發現不法請撥打「118」海巡服務專線通報，海巡署將立即派員處置。