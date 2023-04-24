被台南88槍擊帶衰！佛像雕刻師暗營賭場　賭客遭查連賭場也抄了

記者林悅／台南報導

台南市警局4月23日凌晨3時許，持台南地院核發之搜索票，至學甲區建國路上1間雕刻佛像民宅搜索，破獲天九牌職業賭場，當場查獲黃姓莊家、把風、載客司機及蘇姓賭客等共計25人，現場查扣天九牌1副等賭具、賭資，全案依賭博罪嫌送辦。

▲台南市警局在學甲區建國路1間雕刻佛像民宅，破獲天九牌職業賭場，當場查獲黃姓莊家等25人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局刑警大隊前於偵辦學甲88槍擊案時，發現本案之關係人經常出入職業性賭場，為斬斷不法金流，及防止暴力事件發生，刑警大隊與新營分局、學甲分局及保安警察大隊共組專案小組見時機成熟，4月23日凌晨3時許，持台南地院核發之搜索票，至台南市學甲區建國路上1間雕刻佛像民宅搜索，當場查獲黃姓莊家、把風、載客司機及蘇姓賭客等共計25人，正在從事賭博不法行為，現場查扣天九牌1副、骰子1包、撲克牌58盒、監視器鏡頭6支及賭資48300元等。

刑事警察大隊大隊長林宏昇表示，為維護治安，展現執法決心，徹底打擊黑道幫派，貫徹「打擊幕後首惡」、「斬斷不法金流」2大任務目標，針對幕後及黑幫賴以維生的職業賭場不法利益，強力掃蕩。

市警局長廖宗山特別指示，刑警大隊及各分局外勤單位，應加強掃蕩職業賭場，維護治安絕對沒有空窗期，將持續針對影響社會治安之職業大賭場布線查緝，讓市民安心，使台南市成為宜居幸福的城市。