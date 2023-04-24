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連鎖藥妝店偷「壯陽保健膠囊」　台南男辯：朋友需要

記者林悅／台南報導

45歲王姓男子，4月15日中下午2時許到中西區中山路某藥妝連鎖店，趁店家不注意之際，將一盒價值1800元之日製壯陽保健膠囊，自藥盒內取出後放入口袋，再將藥盒歸還原位逕自離去，市警二分局據報調閱上百支監視器追查，23日循線將王嫌查獲，王嫌表示偷來給「朋友」吃的。

▲45歲王姓男子，前往藥妝連鎖店，竊取一盒價值1800元之日製壯陽保健膠囊，市警二分局據報調閱上百支監視器追查將王嫌查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲45歲王姓男子前往藥妝連鎖店，竊取一盒價值1800元之日製壯陽保健膠囊，市警二分局據報調閱上百支監視器追查將王嫌查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

被害店家事後清點發現物品遭竊，報警處理，二分局博愛派出所警員許馨方受理後，由店家之提供之行竊影像，逐一調閱上百支周邊監視器，循著竊賊所騎乘自行車動向往外查緝，直追至7公里外之永康大橋地區始失去蹤影。

許員不放棄地持著犯嫌特徵照片至該地區挨家挨戶訪詢，終獲熱心民眾提供犯嫌可能住處情資，23日前往王嫌住處並提出各項具體事證後，王嫌乖乖配合員警返回派出所接受調查。

▲45歲王姓男子，前往藥妝連鎖店，竊取一盒價值1800元之日製壯陽保健膠囊，市警二分局據報調閱上百支監視器追查將王嫌查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警發現王嫌遠從7公里外之永康區騎乘自行車前來中西區犯案，且挑選價格較高之日製壯陽保健膠囊來行竊，其作案手法熟練老道，除將藥盒內膠囊取出後趁機藏放口袋內，還不忘將藥盒物歸原位以掩飾犯行。員警第一時間雖獲有王嫌犯罪影像，但因無法確認身分，只好一支支監視器廣為調閱，往永康地區方向沿途調閱百餘支路口及民家監視器，始鎖定其消失行蹤地區，後續又持照片前往周邊來逐一訪詢，並經熱心民眾提供及認出該男子可能住處，才讓員警鎖定涉案王姓男子並前往帶回調查，全案調查後將王男依涉嫌竊盜罪嫌送辦。

據了解，王男所竊保健食品係日製壯陽膠囊，1盒84顆，包裝外標榜「剛猛、精實、龍威」，網路售家則標示「剛猛強勁，勢不可擋」的廣告字眼，為男性專用保健食品，不過王男表示不是他要吃的，是給有需要的「朋友」吃的。

警方指出，本案行竊手法熟練，警方除將其特徵提供各商家來作注意防範，也不排除王男另涉他案，民眾如有線索可向二分局偵查隊聯繫。

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