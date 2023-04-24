3歲女娃走失獨自過馬路！被問媽咪名字當機了　奶音回：對啊對啊

記者許權毅／台中報導

台中市一名3歲女童22日獨自走在大街上，立刻引起警民注意，員警詢問媽媽姓名，女童都只能用奶音回：「媽媽叫媽媽～對啊！對啊！」只好先將女童帶回派出所後再進行查詢。女童在警察姊姊陪伴情緒逐漸穩定，此時一名女子突然衝進所內，原來是女童媽媽，著急地向員警表示，因為帶兒子女兒在附近上班，女兒偷溜出去逛大街，所幸平安無事。

▲台中一名女童走失，被員警詢問姓名、媽媽名字皆無法回答，只能用奶音回覆「對啊對啊」。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



台中市第二分局永興派出所22日11時許巡邏行經北區漢口路時，突然有民眾攔路求救，原來是一名3歲女童在街上獨行，還要自行通過馬路，相當危險。員警趕緊蹲下安撫女童，女童向員警說：「找不到媽媽耶！」，員警問：「知道媽媽叫什麼名字嗎？」女童卻只能用奶音回答：「媽媽叫媽媽！對啊！對啊！」也無法說出自己的名字。

員警見女童可愛模樣也哭笑不得，只好在附近訪查店家有無看過女童，結果一無所獲，只好將女童帶回永興所內再進行追查。天真的女童不知道自己走失，還向員警討要抱抱，正當員警要調閱監視器時，一名長髮女突然衝進所內，與坐在沙發上的女童四目相對，母女倆立刻相擁，媽媽趕緊向員警致謝，女子表示，因為假日仍要上班，不得已將兒子和女兒帶到工作地點上班，原本兒女都在休息室，兒子卻跟媽媽說：「妹妹不見了！」才知道女兒偷溜出去逛大街，所幸平安無事。

第二分局長楊川呼籲，家中若有學齡前孩童，應特別注意小孩動向，更要避免6歲以下兒童單獨在家，若有急迫事件，應找人代為照顧，避免發生憾事。