藍酸賴清德「庸醫害國」　林佳龍：不該唱和中國影響投票行為

▲台灣智庫創辦人林佳龍今日回嗆國民黨。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人、副總統賴清德日前酸國民黨國家認同「精神分裂」，引發國民黨發言人林家興抨擊其兩岸論述有如「庸醫害國」，對此，總統府秘書長林佳龍24日說，不能因為對方（指中國大陸）威脅要發動戰爭，某些政黨就跟他們唱和，藉此影響人民的投票行為，希望在野黨能夠提出，如何深化民主國家的政策路線。

賴清德今天上午出席台灣智庫舉辦的「挑戰2032——台灣國家願景系列論壇」，身為智庫共同創辦人的林佳龍也與會致詞，並在會中接受媒體聯訪。

針對媒體關注藍營一直攻擊賴清德的兩岸論述一事，林佳龍說，台灣主體性才是關鍵，至於怎麼對應國際跟兩岸的關係，將會提出動態安全架構，不能因為對方威脅要發動戰爭，一些政黨就跟他們唱和，想要去影響台灣人民的投票行為。

林佳龍表示，透過政策，要讓台灣人民在投票時不要流於人身攻擊或抹黑，而是訴求台灣作為主權國家，想建構正常的國際關係，包括兩岸關係都應該正常化，因此，賴清德也援引已逝台灣制憲基金會董事長辜寬敏「兄弟之邦」概念，用比較政策性的思維來引領討論，而不是流於名詞文字的抹黑，企圖進行對於個人的攻擊，希望在野黨也能夠提出，台灣怎麼深化民主國家的政策路線。

此外，對於未來台灣智庫如何協助賴清德競逐2024總統大位，林佳龍說，台灣智庫已創立22年，是知識和權力對話的政策平台，經歷3次政黨輪替都扮演很重要的角色，現在也有很多人擔任政務官，或在新境界、青平台、產學研界扮演重要角色，期待賴清德當選延續民進黨的執政路線。

林佳龍表示，大選是兩種路線的選擇，一是台灣主體性、深化民主，且帶來社會公平正義，讓台灣邁向正常國家；而國民黨過去的執政路線，或現在的參選人，就是另一種路線。