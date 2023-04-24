「民進黨是治安惡化元兇」　國民黨轟蔡政府任內犯罪數不降反升

▲國民黨今上午舉行「打詐國家隊淪詐騙集團！民進黨成治安敗壞最大元兇」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／新北報導

在新北市長侯友宜上週訪新加坡之時，因新北市連續發生槍擊案，最後演變成中央官員與新北市政府、在野黨的隔空互槓。國民黨今（24）日召開「打詐國家隊淪詐騙集團！民進黨成治安敗壞最大元兇」記者會，批評執政的民進黨政府出於政治利益急於甩鍋，將治安的責任丟給地方政府；身為全國行政首長的陳建仁竟然忙著黨同伐異，攻擊地方首長，質疑蔡政府任內治安、詐騙案件不斷攀升，才是國內治安敗壞最大元兇。

「蔡政府任內犯罪數反彈上升，治安惡化民眾有感！」文傳會副主委林家興表示，根據警政署統計網數據，蔡政府任內犯罪數是十多年來首次反彈上升，馬政府時期治安數據從第一年、每年27萬的治安事件，隔年馬上下降到21萬件，治安卓有成效，並一路往下，大幅壓低治安案件的發生率，但蔡政府任內治安發生率不但開始趨於扁平、甚至逐漸惡化，最明顯是15年來犯罪案件竟然首次向上反彈，從前年7.3萬件上升到去年的8.2萬件，上升超過12%，蔡政府任內治安犯罪案件不僅未見減緩還大量增加，請問陳建仁與蔡英文誰要負責？

林家興再舉詐騙案件數為例指出，「蔡政府任內詐騙數大幅上升，詐騙受害民眾求助無門！」他表示，馬政府任內有效壓低詐騙案件發生數量，但蔡政府時期數據開始慢慢往上，108、109年開始大幅上升，從2.3萬件增加到2.9萬件，超過26%，國人每年詐騙受害數據達到天文數字，試問治安惡化、詐騙也惡化，如何讓人民能安居樂業？民進黨怎麼好意思把治安責任甩鍋給地方？

新北市議員江怡臻則質疑，新北市發生51發子彈的槍擊事件後，行政院長陳建仁便馬上直指新北市治安出現問題。很遺憾地看到民進黨執政快七年，仍然把政治鬥爭凌駕在人民的生命安全上，當新北團隊努力掃蕩時，中央卻不斷唱衰、帶風向、亂丟政治子彈。

江怡臻表示，去年的7月，前行政院長蘇貞昌宣示成立「打詐國家隊」，分別負責「識詐、懲詐、阻詐和堵詐」四大方向，並以「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」為終極目標。口號落落長，但執行成效呢？根據警政署統計2022年全台灣民眾被詐騙金額將近70億元，而去年下半年詐欺案竟比上半年暴增3,000多件。

江怡臻強調，在民進黨的執政下，台灣成了「詐騙之島」，民進黨是否看到一個又一個家庭破碎？對此，在國民黨的強烈監督下，民進黨政府終於承諾要在一週內下架詐騙廣告，嚇阻詐騙，但是民進黨不意外的再度跳票。台灣成為詐騙之島，而民進黨自己就是最大的詐騙集團。

新北市議員呂家愷指出，對照當年學甲88槍案，去年11月10日爆發，台南市長黃偉哲案發2個月後的今年1月10日才召開記者會，而新北槍擊案，今年4月20日發生，隔兩天、4月22日，新北市長侯友宜返國後即召開專案會議，並前往新北市刑大關心偵查進度。面對一樣的治安事件，學甲88槍案發生時，當時的蘇貞昌沒有要台南負全責，但新北槍擊案件，陳建仁卻要新北負全責，陳建仁這句話對得起上帝？對得起人民嗎？難道綠營執政縣市就該放任黑金繼續為所欲為嗎？受害的都是人民。

呂家愷表示，人民擔心的是當前地方子彈到處飛，但中央官員若讓「政治子彈」繼續飛，這才是人民惶惶的來源，他呼籲陳建仁既然說已經掌握幕後兇嫌，有提供給新北市政府嗎？還是又要甩鍋給新北市政府？指控新北市府不院與中央配合？呼籲民進黨不要忙著甩鍋，不要讓政治子彈繼續飛，如此受害的永遠是台灣人民。