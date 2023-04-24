大甲媽遶境！小6女童擺攤送冷飲　紙牌「3個字」讓隨香客笑了

記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖於本月21日開始為期9天8夜的遶境進香，今(24)日來到第3天，位於雲林土庫鎮、元長鄉交界上有名爸爸帶小6女兒發送物資，板子寫著「噓！翹課！」，女童怕大家誤解，笑著說「有請假啦！」

▲大甲媽繞境進香，女童協助發放冷飲。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）



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星期一上午正是學校上課時間，有名小6女童卻穿著校服，坐在貨車上辛勤的擺放冷飲，供隨香客使用，看到有人拿取，立刻重新擺放整齊，手腳俐落，完全不像國小生，隨香客路過也都會向女童狂讚「好乖」。

▲飲料一減少，女童立刻快手補上。



女童笑著表示今年是第5次參加，因為太常被問「怎麼沒上學？」，爸爸索性掛紙板寫「翹課！噓！」不過自己有請假，晚點就得回學校上課，老師還說讓她幫忙祈求媽祖庇佑同學們平安健康。

從事農務業的女童父親則說，因看著信眾徒步遶境很辛苦，才會開始跟著發放免費冷飲，女兒是從小1自願說要跟著來，跟到現在，至今參加了5、6年左右。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境24日上午從雲林縣西螺福興宮出發，中午抵達雲林縣與嘉義縣交界的元長無極聖殿，晚上預計駐駕新港奉天宮。

▼父親笑說，女兒從國小1年級跟到現在，都是自願來的。

