正妹PO網要大家小心　士林「亮刀男」找到了！警方曝真相

記者黃宥寧／台北報導

有名女網友於臉書社團PO文說，23日與友人在士林區中山北路、中正路口過馬路時，走前方黑衣男突回頭拿「水果刀」要行刺，所幸2人躲開沒發生意外，但貼文內容導致人心惶惶，士林警不敢輕忽，經積極調閱影像後，清查出何姓男子，同時釐清他是將尺放入自製握柄內，讓民眾誤會是刀，全案依違反社會秩序維護法裁罰。

▲北市士林區何姓男子將鐵尺放入自製握柄攜帶出門隨機嚇人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方表示，43歲何姓男子平時居住在家中，無固定行業，喜歡外出與陌生人交談。23日他將家中鐵尺放入自製握柄攜帶出門，在公車停等站隨機嚇人，讓民眾誤以為是刀具而受驚，警方也積極與何男家屬溝通，希望透過家屬關懷能量，陪同林男前往醫院就診，並協助約制，以避免類似事件發生。

▼何男將鐵尺放入自製握柄攜帶出門，導致民眾誤以為是刀。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，士林警呼籲民眾於公眾場合遇事應冷靜處理，切勿慌張，並立即撥打轄區派出所電話，本分局將秉持為民服務精神迅速到場協助，以維良好社會治安，讓市民有安居樂業的生活環境。

▲女網友PO文表示與友人在士林區中山北路口過馬路，前方男子持水果刀欲行刺。（圖／翻攝自Facebook／天母幫）

全案起源，女網友於臉書社團發文說：今天下午快3點跟朋友在中山北路、中正路口過馬路，突然被前面的男子拿水果刀要刺我和我朋友，男子目測約為40歲左右，全身穿黑色防風外套，右手拎著一個折起來的廣告紙（水果刀藏在裡面），好險我跟我朋友都有躲掉沒發生意外。

發文也引起網友們紛紛留言說，「也太恐怖」、「最近是怎麼了，刀槍頻頻出現在大庭廣眾之下，治安越來越可怕」等害怕留言。