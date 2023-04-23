男友盯啦啦隊應援！妹子介意問「能接受嗎」　女網友答案很誠實

▲丹丹人氣高。（圖／翻攝自Facebook／Evelyn 吳丹丹）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣有不少啦啦隊成員人氣高，甚至有民眾進球場只為一睹女神風采。近日就有女網友發文表示，由於有些啦啦隊女孩身材好，應援時會「晃動」，因此她就覺得有點在意，不知男友的目光到底放在哪，大家對於另一半看啦啦隊有什麼看法？貼文曝光後，隨即引發討論。

女網友在Dcard上，以「女生對男朋友看啦啦隊的接受度」為題發文，提到她其實蠻喜歡啦啦隊應援的氣氛，甚至也會想跟著一起跳，不過每次看到女孩們「晃動」，就讓她不知道男友是不是關注在不同的點上。

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日前原PO注意到，男友的觀看紀錄有富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」丹丹的應援影片，由於對方長得可愛，身材也讓她羨慕，所以她便相當在意。此外，雖然男友真的喜歡棒球，也有支持的隊伍，但之前卻想特地進球場看啦啦隊，讓原PO也很介意，不知道大家對於另一半看啦啦隊有什麼看法呢？

貼文曝光後，多數女網友都回應，「好看的當然看」、「我自己也很愛看，最喜歡峮」、「一起欣賞帥哥、美女其實還好」、「反正你男友跟啦啦隊也不會有什麼，就去看吧」、「我也很愛看！看到辣的我還會截圖跟男友分享，超喜歡峮峮和梓梓」、「好看啊，還全家一起看，我婆婆喜歡籃籃，我喜歡峮峮」。

另也有些網友表示，「類似看網紅藝人吧」、「看啦啦隊還好吧～就像女生也可以支持或者看球員」。