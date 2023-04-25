逛西門町…酒店經紀「1hr攔4次」嚇壞正妹！釣出超多苦主+1

▲原PO在西門町被酒店經紀纏上。（示意圖／記者賴志昶攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「西門町至少也去過好幾十次，甚至可能有百了，但今天發生的事情，我真的覺得好可怕。」有正妹近日獨自去逛西門町，一個小時內被好幾個八大經紀盯上，一直被攔下或擋住去路，讓她嚇到不行，「各位落單的女孩們，下次去西門町要小心，我現在真的好怕再去西門町啊！」話題引發議論。

正妹女網友在Dcard發文，「再也不敢一個人去西門町了…」說她平時就很喜歡跑到西門町散步，尤其愛逛唐吉軻德，23日晚上想去走走時，一出捷運站就遇到一名男性搭話、聲稱想認識，卻沒想到後來男子自稱曾在男模會館上班，現在在做酒店經紀，問她有沒有興趣到酒店上班。

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原PO拒絕後，過沒幾分鐘又有男子把她攔下，也是想問有沒有在找工作、要不要到酒店上班等問題，已經有點害怕的她趕緊跑開，但後來在回捷運站要回家的路上，又陸續遇到兩個酒店或直播經紀人，「一個小時被八大經紀搭訕了4次，我之前去了超級多次，都沒遇過這種事情。」

正妹嚇得打給朋友求救，並分享親身經歷提醒其他人，「後來我有看到一群似乎是經紀的人，聚集在西門町彩虹地板那邊，各位落單的女孩們，下次去西門町要小心，我現在真的好怕再去西門町啊！」並透露她當天穿著斜肩白色上衣、黑色西裝長褲，自認形象應該沒有很八大。

▲原PO提醒「落單的女孩們，下次去西門町要小心」。（示意圖／記者賴志昶攝）

事後，她也補充貼文，強調自己沒有刺青，一開始會回話，是因為戴著耳機，以為是不是自己有東西掉了，豈料就遭糾纏，「總之，我不覺得是我一個人逛街的錯，為什麼不是各位來守護台灣安全的環境呢？我去西門町閒晃就是因為人多想說比較安全」、「我發文是為了警惕其他女孩們，希望大家都能有一個安全友善的環境。」

另外，原PO還說，她從沒排斥或歧視搭訕這個行為，「有禮貌的搭訕，不強人所難都沒問題」，但若一直跟、阻擋去路，甚至可能害一些沒見過世面的人入歧途，她就無法容忍了。

貼文一出，就有女網友也一陣驚呼，因為自己也曾遇過，「我上次包緊緊去西門町，結果也被問，有夠恐怖」、「感覺跟穿著沒關係，我之前穿得很運動風也是被攔，而且是在西門站裡面，他還跟著我一起走到捷運月台，差點嚇爛」、「我有一天去被搭訕6次，快嚇瘋；之前還有一次穿工裝褲、oversize的衣服，這樣也搭訕……到底多缺業績？」

還有人指出，「身邊都是經紀、行政、幹部、小姐的人經過，幫忙回答一下，他們只要是女的、不要太胖、長頭髮都會問喔！有問有機會，跟長相、穿著無關」、「共通點都是『自己一個人』」、「以前做過經紀所以跟所有女生們通知一聲，不是只有好看的才會被搭訕，醜的胖的老的也是有比較低階的酒店能做。」