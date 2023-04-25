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妹妹搞上姐男友！嗆「幫忙驗證男人」　 她氣炸罵：我們家出破麻

女網友抓包男友與自己的妹妹發生關係。（示意圖／Pexels）

▲女網友抓包男友與自己的妹妹上床。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名女網友日前突然回家想給男友生日驚喜，卻見到自己親妹妹，跟自己的男友上床歡愉，還大方地在床上穿衣服，更誇張的是，妹妹還自恃有理的回嗆姐姐，跟「準姊夫」搞在一起，「在幫妳驗證他是不是好男人，還是妳要婚後再來後悔…這種人你也要」，讓身為姐姐的她痛罵自家妹妹，根本就是個綠茶破麻。

這名女網友在《Dcard》氣憤發文指出，她日前為了給男友一個生日驚喜，先是故意騙男友當天要加班，但其實偷偷帶著蛋糕回家，想給男友一個驚喜。沒想到返家一開門，先是發現「眼熟的女鞋」，後來男友察覺原PO回家，馬上鎖房門，還堅持不開門。原PO後來拿備份鑰匙打開門，赫然發現自己的親妹妹跟男友共處一室，還用挑釁的眼神，大方坐在房間裡慢慢穿衣服。

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原PO後來質問妹妹，怎麼可以偷吃她的男友，妹妹竟大言不慚的說「就妳看到的那樣啊，笑死…我在幫妳驗證他是不是好男人…還是妳要婚後再來後悔…這種人你也要。」原PO最後怒罵妹妹根本就是個綠茶破麻，並揚言要在母親節聚會時，跟親友們公告此事，但妹妹只冷冷回應她：「反應我沒要去聚餐，愛講妳自己去講」。

網友看完這麼荒唐的故事，紛紛留言：「一個巴掌拍不響，你男友也有問題啊，不要把錯都推給妹妹啦」、「好扯有這種妹妹有夠可憐，改天你妹交男友換妳這樣對妳妹，看妳妹會怎樣」、「婊子配狗，祝福他們這對狗男女天長地久，兩個都管不住自己下半身」。

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