朋友吃飯「1觀念」跟她差很多　該疏遠嗎？網戰翻：要看頻率

▲朋友挑的餐廳都比較貴一點。（示意圖／CFP，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有一群相處起來很自在的朋友，但雙方金錢觀差很多，這樣可以繼續來往嗎？一名女網友發文表示，她有一群朋友常相約吃飯，但每次一餐都要千元左右，讓她花得很心痛，大家有遇過這種情況嗎？會默默疏遠，還是繼續來往呢？貼文曝光後，隨即引發討論。

女網友在Dcard上，以「你能忍受跟吃飯都花很多錢的人來往嗎」為題發文，提到她有一群相處起來很自在的朋友，不過這群人卻有一個點讓她看不下去，那就是「伙食費」，每次只要一起出去吃飯，她都會花得很心痛。

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原PO透露，這群人每次吃飯都找1000元左右的餐廳，明明大家都是普通的上班族，但卻貌似沒人在意餐點價格。她有次跟朋友們提起這件事，不料對方卻說難得出去玩，幹嘛還在意錢？

原PO很珍惜這些朋友，但金錢觀的差異卻讓她感到頭痛，大家有遇過類似情況嗎？還會繼續來往嗎？還是會默默疏遠呢？

貼文曝光後，底下網友看法不一，「以前有遇過這樣的，就自己斟酌預算，不用每餐都跟，維持一定存在感就好，不然就乾脆遠離」、「我無法欸，會漸漸放棄跟他們出去」、「要看頻率吧」、「想辦法自己提高收入，就不太會在意價錢了」、「難得出門而且又出社會了，吃頓飯一千多也還在合理範圍內吧」。

也有些網友認為，「我以為真正要好的朋友是互相體諒的？或許你要再認真跟他們談這件事，如果他們還是笑笑帶過，而且沒有改善或調整，這樣的友情還要不要，你好好考慮吧」、「我都會直接說好貴，真正的朋友是會體諒的，不是委屈配合」。