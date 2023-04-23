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台南做工行善團不歇息　接棒修繕讓愛不漏接

▲台南市府勞工局做工行善團，23日分別前往將軍區與學甲區進行房屋修繕相關作業，台南市餐飲業產業工會志工特別準備美味佳餚送餐慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市府勞工局做工行善團，23日分別前往將軍區與學甲區進行房屋修繕相關作業，台南市餐飲業產業工會志工特別準備美味佳餚送餐慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市府勞工局為落實黃偉哲市長「希望家園」的願景，致力推動公益，做工行善團23日分別前往將軍區與學甲區進行房屋修繕相關作業，台南市餐飲業產業工會志工特別準備美味佳餚送餐慰勞志工，學甲區慶安宮也特別提供場地給志工們用餐。

▲台南市府勞工局做工行善團，23日分別前往將軍區與學甲區進行房屋修繕相關作業，台南市餐飲業產業工會志工特別準備美味佳餚送餐慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市府勞工局做工行善團，23日分別前往將軍區與學甲區進行房屋修繕相關作業，台南市餐飲業產業工會志工特別準備美味佳餚送餐慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市府勞工局做工行善團，23日分別前往將軍區與學甲區進行房屋修繕相關作業，台南市餐飲業產業工會志工特別準備美味佳餚送餐慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另做工行善團前幾日接獲南區潘姓案主，其照顧一名自閉症兒子及身障先生，家庭經濟拮据，臥睡的沙發椅破舊不堪，21日木工志工特別撥空搬送一組沙發床送給案家，案主看到送來的沙發床不禁感動落淚，頻頻感謝志工這麼快速的幫忙。

▲台南市府勞工局做工行善團，23日分別前往將軍區與學甲區進行房屋修繕相關作業，台南市餐飲業產業工會志工特別準備美味佳餚送餐慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市府勞工局做工行善團，23日分別前往將軍區與學甲區進行房屋修繕相關作業，台南市餐飲業產業工會志工特別準備美味佳餚送餐慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市府勞工局做工行善團，23日分別前往將軍區與學甲區進行房屋修繕相關作業，台南市餐飲業產業工會志工特別準備美味佳餚送餐慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

將軍區的66歲獨居長者陳先生，收入不穩定需仰賴親友及善團捐贈物資渡日，居住在環境不佳的塭寮倉庫，磚塊屋甚至沒有屋頂無法遮風避雨，勞工局「做工行善團」修繕志工，利用每週假日一棒接著一棒為陳老先生修築老屋，老屋由原本殘破不堪的樣態，漸漸嶄露新氣象，從裡到外、從上到下、從細節到整體，每個環節的工程施作都不馬虎，上週也自二手家具倉庫搬運床組、桌椅、小冰箱等家具送給陳老先生，讓整個屋內的氛圍溫暖了起來，整個修繕的進度已接近尾聲，今日由泥水業職業工會的修繕志工們，進行廁所浴室及廚房黏貼磁磚的安裝及施工，陳老先生即將有個更加舒適又健康的居住環境。

▲台南市府勞工局做工行善團，23日分別前往將軍區與學甲區進行房屋修繕相關作業，台南市餐飲業產業工會志工特別準備美味佳餚送餐慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市府勞工局做工行善團，23日分別前往將軍區與學甲區進行房屋修繕相關作業，台南市餐飲業產業工會志工特別準備美味佳餚送餐慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另一案學甲區三慶里洪女士所居住房屋，於2023年農曆過年時發生火災，所幸無人傷亡，目前全家窩在偏廳尚可居住的小房間生活，其餘部分均已燒毀無法居住。洪女士全家生活仰賴女兒的身障生活津貼每月約5000多元，以及兒子在螺絲工廠工作的微薄薪資。勞工局「做工行善團」修繕志工團隊已完成屋頂屋瓦拆除清運、屋頂鐵厝鋼板安裝、電氣工會電線、開關等配置，今日由泥水業職業工會的修繕志工們進行牆壁地面粉刷填補美化工程，陸續還有正懿公司拉門安裝、鋁製、電氣、木工、油漆等修繕志工接力施工。

▲台南市府勞工局做工行善團，23日分別前往將軍區與學甲區進行房屋修繕相關作業，台南市餐飲業產業工會志工特別準備美味佳餚送餐慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市府勞工局做工行善團，23日分別前往將軍區與學甲區進行房屋修繕相關作業，台南市餐飲業產業工會志工特別準備美味佳餚送餐慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市府勞工局做工行善團，23日分別前往將軍區與學甲區進行房屋修繕相關作業，台南市餐飲業產業工會志工特別準備美味佳餚送餐慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，感謝做工行善志工們不分假日，不怕辛苦，奉獻他們的專業技能。本週修繕家庭志工有3對父子檔，為鋁製品工會陳益祥和陳一誠，泥水工會陳頤侖和陳其、陳克銘和陳柏融，夫妻檔有泥水工會王維綱及林慧苗、餐飲工會郭國仁理事長及錢畇方、林佑厚及劉雅惠、勞工志願服務協會李俊平及陳美華等賢伉儷組，王局長特別感謝做工行善團每一位志工的付出，和勞工局共同守護台南這個富饒人情味的城市。

▲台南市府勞工局做工行善團，23日分別前往將軍區與學甲區進行房屋修繕相關作業，台南市餐飲業產業工會志工特別準備美味佳餚送餐慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市府勞工局做工行善團，23日分別前往將軍區與學甲區進行房屋修繕相關作業，台南市餐飲業產業工會志工特別準備美味佳餚送餐慰勞志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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