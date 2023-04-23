民進黨第二階段立委初選民調明開跑　台南溪北、新北三重大亂鬥

▲賴惠員（左）與郭貞慧（右）。（合成圖／記者林悅翻攝／郭貞慧提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨第二階段立委初選民調作業將於4月24日啟動，指標性激戰區台南市第一選區上演「兩個女人的戰爭」廝殺激烈，現任立委賴惠員日前找來前總統陳水扁站台，前觀光局長郭貞慧則大動作北上，檢舉賴涉嫌南部光電爭議及涉不當利益等違法行為；此外，新北市第三選區因現任正國會立委余天不連任，同屬正國會的前市議員李坤城、蘇系市議員李余典、英系市議員彭佳芸三強競爭，黨內高度關注。

民進黨明天開始將進行第二階段立委初選民調，執行選區包括：新北市第三選區（李坤城、李余典、彭佳芸）、新北市第四選區（立委吳秉叡、醫師許文琪）、桃園市第一選區（立委鄭運鵬、前市議員郭麗華、桃園航空城前董事長黃適卓）、桃園市第五選區（市議員劉仁照、市議員楊家俍）、基隆市（市議員張秉鈞、市議員張之豪、市議員鄭文婷）、台南市第一選區（賴惠員、郭貞慧）。

台南第一選區廝殺 郭貞慧、賴惠員互控涉光電不當利益

台南第一選區（溪北）初選駁火，賴惠員、郭貞慧從互攻競選文宣、買豪宅、波波牙醫爭議，再打到光電議題。近日郭貞慧、李退之夫婦在神明面前發下毒誓，指兩人絕無涉入台南市任何一場光電案，如有，兩人出去就被車子撞死，隨後更大動作向中央黨部檢舉賴惠員才是真正的「光電黑手」、「海線喬王」，強調「如果全黨救一人，一人就要毀全黨」，呼籲黨中央應積極處理賴惠員的重大爭議與違法行為。

另一方面，針對坊間出現民調「黃金交叉」傳聞，賴惠員特別找來陳水扁站台加持，陳當場高舉賴的手喊「好立委，要繼續」。賴惠員更隔空質疑對手，跟英系前中執委郭再欽是甚麼關係？有可靠的情報來源，郭貞慧的選舉經費都來自於郭再欽。

對於初選戰況，南部縣市民代形容，台南市第一選區選情撲朔迷離，原本作為現任立委的賴惠員擁有優勢，不過隨著初選進入延長賽，作爲挑戰者的郭貞慧積極發動進攻，雙方差距逐漸縮小。

新北三重初選殺到見骨 派系「母雞」助攻大亂鬥

另一個指標激戰區是新北市第三選區（三重），正國會現任立委余天表態支持同派系、去年就放棄議員連任的李坤城，兩人合體車隊掃街催票，瞄準「誠信條款」向對手開砲，大酸「謝謝余天大哥對於誠信的支持，當選到現在4個多月，議會都還沒有開會那就要來參選立委」。

而派系屬性為英系的彭佳芸也不甘示弱，近日找來剛通過初選的台北市議員王世堅站台，又找了嘉義縣長翁章梁、曾任雲林縣長的立委蘇治芬拍攝宣傳影片；同時，派系屬性為蘇系的李余典則釋出行政院前院長蘇貞昌的催票影片，蘇貞昌在影片中細數李昔日為三重爭取的建設與政績，籲請民眾支持李余典進軍國會。