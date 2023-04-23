臨停3分鐘就開單！新化老街科技執法惹民怨　店家怒：卸貨也不行

▲ 新化老街設置科技執法後引起民怨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、劉人豪／台南報導

台南市新化老街於今年3月開始新增科技執法設備，讓不少店家抱怨，貨車在路邊臨停超過3分鐘就被開單，開單多次後導致廠商不願意送貨，而且遊客跟民眾臨停買餐點、東西也被開單，遭批科技執法相當擾民；台南市新化分局指出，對於民眾反映事項，會反映給交通大隊找時間單會會勘，再進行調整。

▲老街店家指出，叫貨後貨車司機下貨超過3分鐘就被開單 。（圖／記者林悅翻攝）

台南市利用科技執法路段，交通違規件數大幅下降9成，因而在3月時，在人潮眾多、車禍事件頻傳的新化老街設置「科技執法」維護交通秩序。目前台南市科技執法路段至少28處以上，雖有效改善台南市交通亂象，但也造成民怨。

不少新化老街店家埋怨，除了遊客外，也有許多顧客是當地居民，但是當他們在店門口將車輛臨停，下車購物買餐點就被開單，導致客人不敢來消費；除此之外，跟廠商叫貨後，司機臨停下貨超過3分鐘，也被科技執法開單，導致後續廠商都不願意送貨過來，嚴重影響當地店家生計。

▲台南市多處設置科技執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市新化分局表示，當初設置是市警交通大隊主導，相關單位會勘後同意在該處設置「科技執法」，對於違規取締違規種類、申訴單位、違規影像、及開單單位均為交通大隊主導，對於民眾反映事項，目前新化警方會反映交通大隊，再找時間開會、會勘，再進行調整。

據了解，日治時代的台南州新化郡，包含了新化街、善化街、新市庄、安定庄、山上庄、玉井庄、楠西庄、南化庄、左鎮庄，這都是熟悉的地名，也表示新化從日治時期就是一個台南山區入口的重要政經中心，也因此興建了大批洋樓、街屋，形成繁榮的商店街，交易極為熱絡，而成為今日的新化老街，是台南著名觀光景點。