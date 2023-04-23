　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

清運家具拾獲絕版鈔票2萬元　台南環保隊員拾金不昧報警處理

▲台南市環保局學甲區清潔隊員賴啟豪與陳福成，替家戶清運大型家具時，發現已絕版的百元、五十元鈔票及飾品一批，預估價值約2萬元，隊員報警查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局學甲區清潔隊員賴啟豪與陳福成，替家戶清運大型家具時，發現已絕版的百元、五十元鈔票及飾品一批，預估價值約2萬元，隊員報警查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局學甲區清潔隊員賴啟豪與陳福成，22日替家戶清運大型家具時，發現已絕版的百元、五十元鈔票及飾品一批，預估價值約2萬元，隊員報警後致電家戶，目前雖未找到失主，後續交由警方依法公告，但拾金不昧的精神，彰顯了環保清潔隊員的品性廉潔。

▲台南市環保局學甲區清潔隊員賴啟豪與陳福成，替家戶清運大型家具時，發現已絕版的百元、五十元鈔票及飾品一批，預估價值約2萬元，隊員報警查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市平均每2、3個月就會發生1次丟垃圾「順便」把貴重珠寶丟進垃圾車、排出汰舊家具時忘了把現金及首飾拿起來等小插曲，清潔隊員將心比心，往往都能替民眾找回失去的寶貝，讓失主感激不已。

市長黃偉哲表示，為了讓市容持續光鮮整潔，清潔隊員業務繁雜且辛苦，工作時面對遺失物時能不動心，第一時間即送交警方，盼望早日物歸原主，廉潔操守令人肯定。

據了解，22日清運大型家具時，一車共載了三戶的家具，隊員賴啟豪與陳福成發現現金及黃金戒指、銀項鍊及玉鐲等，其中有好幾張絕版的百元、五十元紙鈔還有日幣，立即回報並至警局報案。巧合的是，這已是隊員賴啟豪第2次清運或處理廢傢俱時發現金飾，有如過路財神。他表示，上次撿到金飾很快就物歸原主，這種「行善」的感覺很好。

學甲區清潔隊長吳順麗說，尚未找到失主讓事件圓滿落幕，但隊員拾金不昧的精神仍值得嘉許，她也提醒民眾，在排出老舊家具時，記得翻箱倒櫃仔細檢查一下，說不定會有意外驚喜。

環保局長許仁澤表示，近年來環保局清潔隊員在工作上不乏拾金不昧情事不勝枚舉，同仁的廉正操守令人欣慰，將對拾金不昧的人員敘獎，也期勉清潔隊員繼續做好為民服務工作，提供更優質的服務。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
日本最陰森林「掛滿飛機杯」　背後原因曝光
快訊／男河邊釣魚！到場見地插2釣竿　1人漂在水面上
郭台銘：準備好承受比高虹安多3000倍的凌辱
謝忻罕見動怒！　連丟「11句話質問」
AIT公開尋「3位年輕人」！　會有小禮物
「綠帽癖」人夫偽單身！　誘女友上網找男人性交

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉基響應世界地球日　員工志工社區民眾環保掃街

高雄楠梓深夜傳爆炸聲！火光竄出秒停電　民眾嚇喊：驚死人

清運家具拾獲絕版鈔票2萬元　台南環保隊員拾金不昧報警處理

嘉義市連四年營利事業銷售額創新高　黃敏惠表揚大會感謝勞工給力

黃敏惠受邀長庚醫院演講　如何成就宜居幸福城市嘉義市

幸福幼兒園結合世界地球日　邀請耆老踏查走讀踏查鐵馬道

為神明祝壽！　立委湯蕙禎與中壢北星宮發送千顆高麗菜

嘉義市鞦韆節超過200年歷史　光路里武當山玄天上帝廟登場

反竹圍福海宮迫遷信眾向玉帝「告御狀」　要求政府原廟完整保存

嘉義市2023油桐花季　東義路圓林仔社區熱鬧登場

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

曾智希吻戲「來真的」老公親自指導　看陳志強拍床戲吃醋：回來演一遍！

屁孩半夜街上喊部隊起床？　一查身分竟是金門26歲士官

AKIRA秀台語「黃色笑話也要翻譯」　被問2胎...王彩樺救援自爆「更年期了」

林俊傑圓夢！「飆高音都學動力火車」　第一次有大咖...志琳求合唱《修煉愛情》

嘉基響應世界地球日　員工志工社區民眾環保掃街

高雄楠梓深夜傳爆炸聲！火光竄出秒停電　民眾嚇喊：驚死人

清運家具拾獲絕版鈔票2萬元　台南環保隊員拾金不昧報警處理

嘉義市連四年營利事業銷售額創新高　黃敏惠表揚大會感謝勞工給力

黃敏惠受邀長庚醫院演講　如何成就宜居幸福城市嘉義市

幸福幼兒園結合世界地球日　邀請耆老踏查走讀踏查鐵馬道

為神明祝壽！　立委湯蕙禎與中壢北星宮發送千顆高麗菜

嘉義市鞦韆節超過200年歷史　光路里武當山玄天上帝廟登場

反竹圍福海宮迫遷信眾向玉帝「告御狀」　要求政府原廟完整保存

嘉義市2023油桐花季　東義路圓林仔社區熱鬧登場

國中少女慘遭堂兄洩慾！堂弟也跟進　犯行曝光…家族火速和解

吳子嘉曝4月國政民調　見蔡英文趨勢驚喊：非常厲害

拜登：美國駐蘇丹大使館「暫停運作」　下令美軍撤離政府人員

起床驚見汪與孩子「靈魂互換」　柴爽躺姊枕頭...媽：錯過什麼？

日本自殺森林「掛滿飛機杯」　背後原因曝光

離譜！火車上燒檀香煙供？　鐵路警：最高可罰5萬元

尹錫悅稱台海是國際問題　陸提嚴正交涉：是中國人自己的事！

被徐巧芯質疑詐領出席費　許淑華曝大會流程：當4年議員還不知程序？

快訊／男河邊釣魚！到場見地插2釣竿　抬頭赫見「1人漂在水面上」

又是下剋上！南灘大軍G3火力旺　最多領先29分擒公鹿

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

地方熱門新聞

最大太陽光電島啟用　強力助攻能源轉型

高雄楠梓深夜傳爆炸聲！民眾嚇喊：驚死人

清運家具拾獲絕版鈔票2萬元

黑絲OL過斑馬線險遭撞！超扯影片曝

大甲地瓜球被發現漲價「19粒→14粒」

反竹圍福海宮迫遷　信眾向玉帝「告御狀」

顏清標現身彰化扶轎大甲媽

嘉義市鞦韆節　光路里武當山玄天上帝廟登場

嘉義市2023油桐花季　東義路圓林仔社區登場

為神明祝壽！　湯蕙禎和北星宮發送高麗菜

黃敏惠受邀長庚醫院演講　成就宜居嘉義市

嘉市營利事業銷售額創新高　黃敏惠表揚大會致意

嘉義市創業市集Open Possible Market

幸福幼兒園邀請耆老踏查走讀踏查鐵馬道

更多熱門

相關新聞

台南就業中心辦徵才

台南就業中心辦徵才

勞動部雲嘉南分署台南就業中心，22日於國立台南大學舉辦徵才活動，共有28家廠商釋出超過1200個工作機會，其中疫情後餐飲業復甦釋出大量職缺，包括王品、台灣珍有福與肯德基都開出逾百個職缺，王品石二鍋更開出6萬要找店經理搶才。

2車撞翻「90度插牆縫」女嬰受傷

2車撞翻「90度插牆縫」女嬰受傷

好朋友春日趴　東森購物湧現排隊人潮

好朋友春日趴　東森購物湧現排隊人潮

ETtoday好朋友春日趴強勢回歸　響應世界地球日

ETtoday好朋友春日趴強勢回歸　響應世界地球日

撞上不明入侵物！台鐵區間車軔管破裂「停駛」　旅客下軌道換車

撞上不明入侵物！台鐵區間車軔管破裂「停駛」　旅客下軌道換車

關鍵字：

清運家具絕版鈔票台南環保隊員拾金不昧

讀者迴響

熱門新聞

八大妹「遭熱水毀容」草爺發聲

趙詠華「正式切割林俊逸」！

八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

她失業「賣台灣飯糰」只賣出5塊痛哭

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

影片曝！冷氣突爆炸　2工人「消失」

動力火車唱一半...他突出聲飆嗓！　竟是「超大咖金曲歌王」全場暴動

DJ SODA泰國街頭穿超辣！

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

轉雨降8度！　變天時間曝

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

美眾院兵推：解放軍「8萬人」登陸台灣

更多

最夯影音

更多
17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光
40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面