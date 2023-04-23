清運家具拾獲絕版鈔票2萬元　台南環保隊員拾金不昧報警處理

▲台南市環保局學甲區清潔隊員賴啟豪與陳福成，替家戶清運大型家具時，發現已絕版的百元、五十元鈔票及飾品一批，預估價值約2萬元，隊員報警查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局學甲區清潔隊員賴啟豪與陳福成，22日替家戶清運大型家具時，發現已絕版的百元、五十元鈔票及飾品一批，預估價值約2萬元，隊員報警後致電家戶，目前雖未找到失主，後續交由警方依法公告，但拾金不昧的精神，彰顯了環保清潔隊員的品性廉潔。

台南市平均每2、3個月就會發生1次丟垃圾「順便」把貴重珠寶丟進垃圾車、排出汰舊家具時忘了把現金及首飾拿起來等小插曲，清潔隊員將心比心，往往都能替民眾找回失去的寶貝，讓失主感激不已。

市長黃偉哲表示，為了讓市容持續光鮮整潔，清潔隊員業務繁雜且辛苦，工作時面對遺失物時能不動心，第一時間即送交警方，盼望早日物歸原主，廉潔操守令人肯定。

據了解，22日清運大型家具時，一車共載了三戶的家具，隊員賴啟豪與陳福成發現現金及黃金戒指、銀項鍊及玉鐲等，其中有好幾張絕版的百元、五十元紙鈔還有日幣，立即回報並至警局報案。巧合的是，這已是隊員賴啟豪第2次清運或處理廢傢俱時發現金飾，有如過路財神。他表示，上次撿到金飾很快就物歸原主，這種「行善」的感覺很好。

學甲區清潔隊長吳順麗說，尚未找到失主讓事件圓滿落幕，但隊員拾金不昧的精神仍值得嘉許，她也提醒民眾，在排出老舊家具時，記得翻箱倒櫃仔細檢查一下，說不定會有意外驚喜。

環保局長許仁澤表示，近年來環保局清潔隊員在工作上不乏拾金不昧情事不勝枚舉，同仁的廉正操守令人欣慰，將對拾金不昧的人員敘獎，也期勉清潔隊員繼續做好為民服務工作，提供更優質的服務。