疫後復甦餐飲業搶才最高薪60K　台南就業中心辦徵才

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心，22日於國立台南大學舉辦徵才活動，共有28家廠商釋出超過1200個工作機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部雲嘉南分署台南就業中心，22日於國立台南大學舉辦徵才活動，共有28家廠商釋出超過1200個工作機會，其中疫情後餐飲業復甦釋出大量職缺，包括王品、台灣珍有福與肯德基都開出逾百個職缺，王品石二鍋更開出6萬要找店經理搶才。

畢業季來臨，為幫畢業青年找工作，幫廠商媒合人才，台南就業中心與台南大學合辦徵才活動今年邁入第20年，這次徵才超過9成職缺不限經驗，有超過600個職缺待遇達35K，一早就吸引很多青年朋友到場尋職，現場更提供履歷面試技巧指導與職涯諮詢服務，讓不少民眾按讚肯定。

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22日包括雲嘉南分署技正楊慶元、台南大學校長黃宗顯等人都出席為求職民眾加油打氣，楊慶元表示，如果青年朋友想增進求職技巧，或想強化各項職場軟實力，都可在雲嘉南分署的青年職涯發展中心或轄區各就業中心找到相關服務或課程，歡迎運用，也期許青年朋友在此次徵才都能找到適合工作。

這場徵才包括璨揚企業、捷亮科技、奇美食品、永裕塑膠工業、萬國通路、儒億科技、台南紡織、大亞電線電纜、榮星電線工業、法商家樂福、巨匠電腦、志光教育科技、全家超商等多家廠商參與開出1253個職缺。

而疫情解封後，餐飲業開始復甦，釋出大量職缺，顯示內需人力需求升溫，今日包括王品、台灣珍有福與肯德基都開出逾100個職缺，而國內百貨龍頭新光三越也端出120個職缺要找人才，其中不乏高薪職缺，如台灣珍有福徵儲備店長，薪水40K起跳，王品石二鍋也開出6萬要找店經理。

Joyfull台灣珍有福是來自日本市佔率最高的連鎖家庭式餐廳，今天開出的職缺有店長、內外場主任與餐飲服務人員等110個職缺，該公司營業部副理紀昆鵬說，原本展店計畫受疫情影響而打斷，現疫情解封，將加速展店計畫，目前拓點會以南部為主，另因暑假旺季即將到來，要多找人才進行培訓才能因應旺季需求。

今日現場除徵才活動外，主辦單位規劃「神奇職涯柑仔店」，提供職業心理測驗、職涯諮詢服務，讓求職民眾掌握職涯方向，另有庇護工場產品展示與職訓課程專區，相當熱鬧。