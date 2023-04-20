民進黨桃園區立委初選范綱祥出線　綠營籲鄭文燦快組輔選團隊

▲范綱祥出線，綠營籲鄭文燦快組輔選團隊。（圖／擷取自范綱祥臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市區域立委第4選區(桃園區)民調結果出爐，由前市議員范綱祥出線，將挑戰國民黨現任立委萬美玲。范綱祥20日於臉書謝謝兩位可敬的對手余宛如和蕭立妍，對於黨內初選過程平和的君子之爭，強調接下來的奮戰，期民進黨全力團結，合力贏回桃園一席立委。

資深媒體人陳銘城於臉書發文表示，范綱祥是現任律師、也是環境工程師，為民服務專業熱忱，助人無數，而上次代表民進黨參選桃園區立委的鄭寶清已經脫黨，迎戰2024大選范綱祥必需重新布局組織戰，籲請行政院副院長、前桃園市長鄭文燦，快成立強力輔選團隊，為去年的市長落選，還有總統大選，爭回顏面！

▲范綱祥和妻子林珊如各具專業，笑臉迎人為民服務。（圖／擷取自范綱祥臉書）



范綱祥的妻子林珊如是執業記帳士，為人親切隨和，總是笑臉迎人，夫妻兩參與同鄉會、扶輪等社團相當熱絡，擁有寛廣人脈。由於，4年前范綱祥因有意參選立委，放棄市議員連任，這次他決心參選立委並以過去議員問政經歷，以及律師、環工技師專業，爭取選民支持及認同，因此初選民調贏過同區參加黨內初選的余宛如(曾任不分區立委、前桃園市政府資科局局長)、蕭立妍2人，全係其在桃園區累積一定的知名度，和一步一腳印的深耕基層結果。

民進黨桃園區黨內立委初選，18、19日民調結果，范綱祥以0.3579支持度出線，接著為余宛如0.2273、蕭立妍0.0526，不過，民調中「無明確人選」則高達0.3621。余宛如和蕭立妍也於民調結果發布後，臉書恭喜范綱祥律師出線，期團結贏得大選。