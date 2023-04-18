普發現金1683萬人領到　鄭文燦提醒2類人要注意

▲▼行政院副院長鄭文燦18日出席工研院「2023 ITRI NET ZERO DAY-打造淨零時代競爭力」論壇暨特展。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

普發現金6000元17日起開放到郵局臨櫃領取。行政院副院長鄭文燦18日受訪表示，直接入帳、網路登記領取與ATM領取，合計已達1683萬人；但鄭也提醒，部分長者不知道自己屬於直接入帳的範圍，跑到郵局前可以稍微查一下，6歲以下小孩要用健保卡領取，也需注意健保卡是否毀損或過期。

鄭文燦說，現在直接入帳大概有420萬個帳號，網路登記領取有到達912萬人，ATM領取有351萬人，合計已經到達1683萬人。目前開放郵局臨櫃領取，昨天大概是50萬人次，全國大概1300個郵局的支局都開放領取，算是非常順利，排隊的情形是很少的。

但鄭文燦提醒，有些長者不知道他是屬於420萬人直接入帳的部分，可能心裡想著要等到郵局臨櫃再領取，「可以稍微查詢一下，都已經入帳了」；另外，6歲以下的小孩是要用健保卡領取，有的健保卡可能是毀損或者過期等等，所以有些部分可能要請家長注意。

鄭文燦說，希望這一次的郵局臨櫃領取，也可以讓大家感受到更方便、更多元的領取方式，事實上現在ATM還可以領取，我想大家也可以多多使用ATM。