中國上告WTO通知貿易壁壘調查　鄭文燦：是最好的方式

▲行政院副院長鄭文燦18日出席工研院「2023 ITRI NET ZERO DAY-打造淨零時代競爭力」論壇暨特展。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

中國大陸商務部12日公告，將針對台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，還上告世界貿易組織（WTO）。對此，行政院副院長鄭文燦說，中國是透過WTO通知台灣，因此台灣也願意在WTO的架構底下進行協商，「在WTO架構底下來協商，是最好的方式」。

鄭文燦說，中國是透過WTO通知台灣，因此台灣也願意在WTO的架構底下進行協商，針對2455項產品，行政院經貿談判辦公室跟經濟部會針對這些產品的調查，做出最妥善的因應，在WTO架構底下來協商，是最好的方式。

另外，新北市長侯友宜市長明天率團訪問新加坡，被聯想是為了總統大選備戰；對此，鄭文燦不願多談，僅表示，任何政治人物出訪為台灣拓展外交、為台灣增加可見度，都是好事，「我想侯市長這次出訪，我們給他祝福」。

中國商務部12日公告，向WTO（世界貿易組織）遞件對台進行「貿易壁壘調查」，引發各界憂慮兩岸經貿交流將會生變，經濟部也證實已於本月15日收到調查通知，陸方將在6至9月開始調查，後續也會交由行政院經貿談判辦公室（OTN）進行追蹤。

所謂「貿易壁壘」是指對外國商品進口所實施的限制，除了常見貨物於邊境通關時課徵的關稅以外，政府補貼、進出口許可等非關稅措施也可以是貿易壁壘常用手段。一旦貿易壁壘出現，失利的一方便可以提出「貿易壁壘調查」，維持雙方貿易平等。

由於目前2455項產品中，涉及農產品與工業產品，經濟部解釋，農產品的品項內包括高麗菜、蘿蔔等，這確實是為了保護國內農產品避免低價大量傾銷；工業產品中，像是鋼鐵、紡織、醫療耗材等，確實對國內廠商有保護的必要，紡拓會也有示警不能開放陸製低價產品輸台。

經濟部統計，受調查的2,455項產品出口到大陸，去年金額為44.3億美元，占我國出口到大陸比重0.9%，且多屬農業與工業產品，因此若遭對岸封鎖，評估影響有限。

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