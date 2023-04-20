快訊／余宛如爆冷出局　范綱祥初選35.79％勝出將對戰萬美玲

▲民進黨將提名范綱祥，挑戰國民黨立委萬美玲。（資料照／翻攝自范綱祥臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委初選民調本周開跑，桃園市第四選區（桃園區）結果20日中午出爐，曾任不分區立委的桃園市前資訊科技局長余宛如以22.73％爆冷出局，前市議員范綱祥35.79％勝出，上屆挑戰市議員落馬的蕭立妍5.26％，范綱祥將代表民進黨挑戰國民黨立委萬美玲，另外亦有36.21％未表態。

▲民進黨公布初選民調結果。（圖／民進黨提供）

▲余宛如無緣代表民進黨角逐立委選舉。（資料照／記者湯興漢攝）

民進黨本周開始進行第一階段立委初選民調，今天繼續執行台中市第六選區（市議員黃守達、市議員江肇國、前市議員何敏誠之子何昆霖）、屏東縣第一選區（立委鍾佳濱、縣議員陳明達）電話民調作業，另外本周還將進行嘉義市（立委王美惠、市議員黃露慧、前市議員凌子楚）、台東縣（立委劉櫂豪、前立委賴坤成）等選區的民調作業。

至於第二階段，將於4月24日至4月30日進行電話民調，包括新北市第三選區（前市議員李坤城、市議員李余典、市議員彭佳芸）、新北市第四選區（立委吳秉叡、醫師許文琪）、桃園市第一選區（立委鄭運鵬、前市議員郭麗華、桃園航空城前董事長黃適卓）、桃園市第五選區（市議員劉仁照、市議員楊家俍）、基隆市（市議員張秉鈞、市議員張之豪、市議員鄭文婷）、台南市第一選區（立委賴惠員、前觀光局長郭貞慧）。