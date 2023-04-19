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拜會鄭文燦　法友台小組主席：台法關係依舊緊密

▲▼法國國會友台小組博多黑（Eric Bothorel）主席拜會鄭文燦。（圖／行政院提供）

▲法國國會友台小組博多黑（Eric Bothorel）主席拜會鄭文燦。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院副院長鄭文燦19日接見法國國會友台小組博多黑（Eric Bothorel）主席訪團。鄭強調，維護台灣安全攸關全世界民主國家的重要利益，政府會努力確保台灣於自由民主陣營中堅定生存，也感謝法國對台的支持，希望世界各地皆能落實普世人權價值。

鄭文燦致詞表示，法國國民議會友台小組一直是鞏固台法關係的重要推手，雙方透過國會外交，持續深化彼此友誼，包括立法院前院長蘇嘉全於2018年曾赴法國國會訪問；2021年法國國民議會首度通過友台決議，支持台灣有意義參與國際組織；2022年立法院長游錫堃也率團赴法參訪，並與國民議會及參議院進行交流；上週立法院副院長蔡其昌也赴法訪問，並接受博多黑主席熱情款待。

鄭文燦提到，他擔任8年桃園市長期間，也與法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區（Grenoble-Alpes Métropole）締結為姊妹市，希望推動兩地科技、文化及教育等方面的交流。此外，桃園市是台灣航空業匯集的所在地，華航、長榮及星宇航空公司也購買多架空中巴士（Airbus）飛機，彼此交流緊密。

鄭文燦進一步表示，他與法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）曾多次一同會晤在桃園投資的法國企業，例如在桃園設廠的液化空氣集團（Air Liquide），是半導體產業的重要供應商，提供台灣半導體所需的氣體；而台灣電動車的電池製造商也尋求與法國企業合作。

最後，鄭文燦強調，維護台灣安全攸關美國、日本、歐盟及全世界民主國家的重要利益，政府會努力確保台灣於自由民主陣營中堅定生存，也感謝法國的支持。他常說，世界有了法國會更美好，因為法國帶來民主、文化、流行、科技，也帶來普世人權價值，希望如此美好的理想能於世界各地落實。

博多黑主席致詞時則表示，訪團此行希望傳達台法關係依舊緊密的訊息，並且必須繼續維持雙方強韌的連結，尤其台灣的安全至關重要，應讓台灣人民在和平的環境中繼續生活，並自由選出自己的領導人，包括已故友台小組主席賽沙里尼（Jean-François Césarini）及前主席戴扈傑（François de Rugy）先前也不斷重申此一理念。

博多黑主席提到，他和法國產業權理部長勒斯鳩（Roland Lescure）甫於上周在法國出席「世界台灣商會聯合總會」（WTCC）舉辦的相關會議，當時包括蔡其昌副院長在內的16名台灣立委也有參加。而此行訪台，也安排與「液化空氣集團」等法國本土企業代表會晤，很高興這些法國企業願意投資台灣，並期盼台灣企業能赴法投資。最後，博多黑主席在結語時也不忘高呼「台法友誼萬歲」。

▲▼法國國會友台小組博多黑（Eric Bothorel）主席拜會鄭文燦。（圖／行政院提供）

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