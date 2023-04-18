員工8成工作交給ChatGPT！　工程師靠AI兼差「賺破1500萬」

▲ 不少企業員工開始借助ChatGPT的力量，賺取時間與金錢。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

聊天機器人程式ChatGPT令人驚嘆人工智慧（AI）的進步，許多人開始運用ChatGPT提升工作效率，不過雇主可能毫不知情。有用戶受訪透露，機器人幾乎幫他完成80%的工作，藉此省下大把時間，甚至有人開始兼差，收入高達50萬美元（約新台幣1525萬元）。

新聞網站Vice報導，化名為班（Ben）的男子在金融科技業做行銷，疫情期間發現許多人開始兼差，以避免遭到裁員失去經濟來源，但他當時還無法應付太多工作，直到他發現可以借助ChatGPT的力量。

他和許多行銷人員一樣，開始利用AI快速找到特定資料，或是直接幫他生成內容，如今多達8成的工作都交給ChatGPT處理，大幅提升效率，讓他在今年初得以開始兼差，就連求職信都是靠ChatGPT寫的。

不過他也補充，ChatGPT生成的內容有時還是會出錯，因此需要經過潤飾。不少員工認為，這是他們不會完全被AI取代的原因，因為檢查及修正AI生成的內容依然需要具備專業知識。

一名軟體工程師也利用ChatGPT幫他編碼、撰寫商業備忘錄，因此能夠身兼二份工作，收入超過50萬美元。還有科技業人士坦承，他們會用AI撰寫「看起來很專業」的電子郵件，因為他們「可能不像多數人一樣擅長寫作」。