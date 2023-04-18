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ChatGPT可投入金融研究！精準分析「股票走勢」　判斷聯準會訊息

▲▼用戶使用ChatGPT時須要避免觸犯4大錯誤。（圖／達志影像／美聯社）

▲ChatGPT可以透過解讀新聞分析股價走勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

聊天機器人程式ChatGPT不僅能和用戶對話，甚至還能協助用戶查找資料或論文、整理各項數據圖表等，成為目前全球科技領域的主要吸引力。今年4月有兩篇論文證實，ChatGPT的確能夠應用在金融領域，尤其是能夠以清晰的邏輯論述解讀聯準會的聲明是鷹派或鴿派，另一項測驗則是透過解讀新聞來分析股價走勢，結果比分析師更神準。

根據《彭博社》報導，總部位於英國倫敦的Man AHL機器學習今年4月先後發表2篇論文，其標題依序為「ChatGPT能否解讀聯準會表態」、「ChatGPT可否預測股價走勢？回報可預測性和大型語言模型」，在2篇論文所進行的測試皆取得出色成績，暗示聊天機器人技術在將新聞報導、演講稿、推文上的大量文字轉化為交易信號上邁出一大步。

儘管人工智慧（AI）技術在華爾街並不算新穎，量化分析師使用相關語言模型協助制定策略上已有相當長的時間，但測試結果顯示，由OpenAI研發的這一技術在解析細微差別和解讀上下文方面，達到新的水準。

在第一篇論文《ChatGPT能否解讀聯準會表態》，2名來自美國聯準會的研究人員發現，ChatGPT在解讀聯準會聲明屬於鴿派或鷹派時，其分析結果最接近人類。當解讀2013年5月一份聲明「總體而言，儘管勞動市場狀況進幾個月有所改善，但失業率仍居高不下」時，ChatGPT認為該句話屬於鴿派，因為內容暗示經濟尚未完全復甦。

ChatGPT和人類分析師布萊森（Bryson）所得出的結論相似。

至於另一篇論文《ChatGPT可否預測股價走勢？回報可預測性和大型語言模型》則是由佛羅里達大學金融學教授亞歷航德羅（Alejandro Lopez-Lira）、唐岳華（Yuehua Tang）撰寫而成，他們從2022年10月開始進行實驗，讓ChatGPT扮演金融專家，解析5萬多條紐約證交所、那斯達克與一間小型證交所上市股票的新聞，且他們還特意使用了2021年底以後的新聞，此時期的新聞並未被涵蓋在模型的訓練數據（資料庫）。

該實驗讓ChatGPT分析新聞標題「Rimini Street在甲骨文的訴訟中被罰款63萬美元」對甲骨文的影響是好還是壞。ChatGPT對此解釋，這對甲骨文而言是利多的消息，因為罰款有可能提振投資者對甲骨文保護智慧財產權能力的信心，同時增加對其產品和服務的需求。

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