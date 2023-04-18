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桃園率先全台ChatGPT測試分析1999　交通類被抱怨最多前3名曝光

▲桃園測試ChatGPT分析1999市民服務專線陳情內容

▲桃園測試ChatGPT分析1999市民服務專線陳情內容。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著ChatGPT的發展，各行各業都開始注意到生成式人工智慧將帶來極大的影響與挑戰。桃園市政府領先全國，開始測試ChatGPT整理歸納1999市民服務專線之陳情內容，希望利用人工智慧的輔助，帶動政府機關跟上科技浪潮，善用人工智慧，以提高公務運作效率。

▲桃園測試ChatGPT分析1999市民服務專線陳情內容

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市府研考會主委吳肇銘表示，張善政市長來自科技產業，因此時常提醒同仁要運用科技提升行政效率、為民眾解決問題。1999市民服務專線是民眾反映問題的主要來源之一，目前每個月大約受理2萬5千多通詢問與陳情電話，除了當下的即時處理，事後往往仍需要許多人力以及將近1週的時間來閱讀大量案件內容，以整理、歸納與分析民眾反應的共同問題，提供給相關局處進行改善。

吳肇銘指出，考量生成式人工智慧近期才較為成熟，不宜立即大規模導入。研考會先以經選取的樣本進行概念驗證與測試，驗證ChatGPT是否可以有效歸納與整理1999市民服務專線之陳情內容，為往後更大規模應用生成式人工智慧做好準備。

本次研考會特別選取1999專線近3個月的部分陳情案件，去識別化後，使用ChatGPT歸納、整理及摘要產出，本次測試的成效尚符合預期，不僅在幾分鐘內就能將市民反映的案件進行歸類，也能夠針對不同類別進行摘要整理。例如交通類被抱怨最多的前3名，分別是交通號誌與標線、公車、施工管理問題；其中，「交通號誌與標線」被抱怨的內容包括特定道路之慢車道規劃窄小、紅綠燈等待秒數過長或過短等；「公車」則是被反映動態資訊不準、脫班等。未來將逐步擴大樣本數量，測試ChatGPT服務的可靠性與準確性。

吳肇銘表示，目前此項應用仍屬內部測試、輔助分析所用，在資料保護與安全的考量下，比照金融業的模式，透過Azure OpenAI商業方案來使用ChatGPT，並確保各方面都符合法令規範，未來確保穩定可靠後，才會正式導入。

研考會指出，目前生成式人工智慧正快速成長，各大科技業者均有所投入，也期待未來能出現更符合政府需求的成熟解決方案。未來，桃園市政府亦將探索人工智慧技術，並確保資料保護與安全，不斷提升服務水準，讓桃園市成為更加智慧、便利的城市！

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