浪貓尿不出來病危　新北動保處治癒後逆轉貓生

▲浪貓尿不出來病危，新北動保處妙手治癒後逆轉貓生。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處年初接獲民眾通報，1隻貓疑似生病而癱軟在中和郊區山上，動保員隨即至現場將精神沉鬱的貓隻帶回中和動物之家，經獸醫師黃繼霆觸診發現膀胱脹大且無法排尿，給予醫療治療後順利恢復健康，日前已被民眾認養，找到一個溫暖的家，成功逆轉貓生。

民眾林先生經過中和郊區山路時，發現路邊有隻疑似生病的貓，動保員趕到現場查看，並將牠帶回中和動物之家接受治療。獸醫師黃繼霆發現這隻公貓腹部腫大，觸診發現膀胱脹大，且無法順利地將尿擠出，為貓下泌尿道疾病（FLUTD），立即放置導尿管將血尿排出、沖洗膀胱及連續3日輸液治療；待尿液顏色正常後移除導尿管，並持續給予膀胱尿道黏膜保護劑治療才恢復健康。

▲給予連續三日輸液治療。

動保員邱麗芳表示，這隻白底虎斑貓「Rambo」剛復原時曾讓牠出籠活動，仍因緊張而躲起來讓人找不到，為防止因壓力造成自發性膀胱炎而再度復發下泌尿道疾病，特地在辦公室為牠製作許多可以隱密休息的紙箱，並每天互動降低戒心。照顧2至3個月後「Rambo」的健康狀況逐漸好轉，越來越親近人的個性也讓認養人十分喜愛，順利被認養。

獸醫師黃繼霆表示，貓發生尿不出來多半是因為貓下泌尿道疾病（FLUTD），主要有3種影響因素，第一種生理因素多是貓自發性膀胱炎；第二種心理因素如環境改變造成壓力大而排尿不正常；第三種其它因素如水分攝取過少等。

▲恢復健康的白底虎斑貓「Rambo」。

黃繼霆說，貓常因生活中的改變如巨大噪音、家中成員改變、外來訪客、擺設異動或更換居住環境等等成為壓力來源，如家中曾有下泌尿道疾病病史的貓，建議飼主們應盡量避免，並在平時以透過餵食濕糧、在罐頭食物中添加一些水等方式增加飲水量。

動保處長楊淑方表示，民眾若發現受困險境的犬、貓或是野生動物，請立即聯絡動保處24小時電話：02-2959-6353或撥打1999，動保處接獲通報後會即刻通知轄區動物之家，派員前去處理以爭取救援時效性，協助動物早日脫離險境並接受必要醫療處置。

▲照顧2個月後牠也越來越健康，親人的個性也讓認養人十分喜愛，順利被認養。