2023追火車基北北桃組隊共接力　全新仨人組賽制更添鐵道馬亮點

▲2023新北市鐵道馬拉松接力賽16日在福隆火熱開跑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市鐵道馬拉松接力賽於今（16日）在貢寮福容飯店福隆火熱開跑，報名隊伍數高達1157隊，再次突破歷屆賽事新高。此外，「追火車」的超高人氣，甚至讓基北北桃四都首長偕市府團隊組隊參賽，並將親自擔任第五棒隊友進行接力，為本次賽事增添了更多的亮點與驚喜。

邁入第8屆的鐵道馬，持續以旅跑精神發展雙溪及貢寮地方觀光，並藉由賽事讓大家對東北角小鎮的人文特色與產業有更深的認識。鐵道馬拉松接力賽的魅力，連平日忙於市政的基北北桃四都首長也都想親身體驗，今年賽事由基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜、臺北市長蔣萬安以及桃園市長張善政，各自號召市府團隊陣容組隊參賽。

▲（由左至右）今天由臺北市副市長林奕華、桃園市長張善政、新北市長侯友宜、基隆市副市長邱佩琳，以及臺灣鐵路管理局雙溪站站長陳侲宏共同進行鳴槍儀式。

不僅如此，蔣萬安市長、侯友宜市長及張善政市長更擔任該隊伍第五棒的跑者，賽事過程市府團隊各自展現團結與相互扶持合作的精神，在爭取團隊最佳成績之餘，也以輕鬆歡樂的氣氛讓追友感受到市府團隊的活力。同時，2025雙北世界壯年運動會團隊也一同共襄盛舉，不但讓追友更進一步認識即將在後年到來的雙北世界壯年運動會，也為活動增添豐富色彩。

此外，不只基北北桃四都首長及2025雙北世界壯年運動會團隊熱情組隊參賽，由跑界新星組成的「鐵支路明星隊」，與由新北市府點將並誓言將冠軍留在市府的「新北Hou厲害隊」，在賽道上展開一場精采的競爭，過程中會蹦出怎樣的火花著實令人期待。

▲基北北桃四都首長跟跑者們一同跳操熱身。

今年賽事首度增設「仨人組」，與七人組路線相同，卻是由3位隊友共同組成完成參賽，每位隊友負責的公里數更長，是極度考驗體力與耐力的全新挑戰，新北市觀旅局長楊宗珉表示，首年加入的仨人組吸引了近60隊追友的報名，成績表現亮眼，七人組隊友見狀也紛紛躍躍欲試表明想參加明年的仨人接力，向上挑戰自我以及團隊極限。

▲新北市長侯友宜與跑友「神力女超人」歡樂合影。