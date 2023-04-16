新北市美術館首周入園12萬人　許富凱跨界演唱吸引萬人朝聖

▲金曲歌王許富凱為開園活動帶來精采演出。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「KICK OFF！新北市美術館園區開放」開園首發「遇見新美」草地音樂派對，由金曲獎最佳台語男歌手許富凱與新北市交響樂團，攜手帶來精采跨界演出，於今（16日）在新北市美術館（新美館）活力草地圓滿落幕。新北市副市長謝政達也至現場與民眾共襄盛舉，號召民眾持續參與新美館豐富多樣的活動，邀請民眾將新美館成為生活中的一部分。

副市長謝政達表示，15日新北市美術館開園活動「遇見新美」音樂派對首日開放入園，入園人數就超過了3萬6000人，經統計2日共逾12萬人參加，為讓民眾認識美術館，特別階段性對外開放第1期戶外園區及圓頂藝術空間等場域，特別透過跨界音樂的形式，邀請到許多不同領域、不同風格的歌手來新美館演出，帶給現場民眾不同的藝術饗宴。

▲民眾前來新北市美術館參與開園活動。

文化局長龔雅雯表示，這次開園活動以「參與及共創」為題，規劃常態性展覽「做圓Making Circle」及「新朋友New Friends」也將持續開放，期間也辦理將近上百場的工作坊，歡迎民眾報名及體驗，共同享受藝術豐富多元的參與樂趣。

龔雅雯說，除常態性展覽及推廣活動外，這次規劃開園系列活動，首周「遇見新美」草地音樂派對圓滿落幕，未來兩周周末還有精彩活動，有帶大家揭密園區多組公共藝術作品及裝置的「草原曼波」；以全民聚會為核心，規劃表演、野餐、共創共食及友善市集的「太陽餐桌」。

▲金曲歌王許富凱與新北市交響樂團音樂總監廖嘉弘為現場帶來多首經典歌曲。

開園限定活動「遇見新美」草地音樂派對，今天由家家、Crispy脆樂團及大嘻哈時代2:芮鯊 RapShark、Sheng tai、E1and等藝人輪番帶來精采演出，此外，呂婕菲更與鶯歌高職音研社合作，展現在地學子青春活力，並由許富凱與新北市交響樂團擔任壓軸，劃下完美句點，與民眾在新美館共度美好假日時光。

「KICK OFF!新北市美術館園區開放」從4月15日起開跑，活動詳細資訊及相關工作坊報名方式請至「新北市美術館」官網、「新北市美術館 New Taipei City Art Museum」臉書粉專或「KICK OFF」活動網頁查詢。相關網路抽獎活動等資訊請上「狂鶯歌」網站查詢。

▲做圓展藝術家賴怡璋為謝政達副市長介紹創作理念。