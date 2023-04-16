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新北市鐵道馬拉松接力賽　張善政「接棒者」練了快4年

▲桃園市長張善政率領市府團隊參加「2023新北市鐵道馬拉松接力賽」

▲桃園市長張善政率領市府團隊參加「2023新北市鐵道馬拉松接力賽」。(圖／擷取自王明鉅臉書)

記者楊淑媛／桃園報導

一起向前跑，展現健康和活力。桃園市長張善政16日率領市府團隊前往新北市，參加「2023新北市鐵道馬拉松接力賽」。張善政市長擔任第五棒、副市長王明鉅擔任第六棒，自稱是業餘慢跑者的王明鉅臉書發文表示，接力賽5.9公里他耗時31分多完賽，成績差強人意。

▲桃園市長張善政率領市府團隊參加「2023新北市鐵道馬拉松接力賽」

對於公務繁忙的王明鉅副市長5.9公里花31分多完賽，網友回應：「嚇死人！5.9km31分多....這個沒有練習根本達不到吧！」王明鉅回應，「有，我有在練。已經練了快四年了，我是第六棒，交棒給最後一棒的蘇俊賓副市長。」

▲桃園市長張善政率領市府團隊參加「2023新北市鐵道馬拉松接力賽」

▲副市長王明鉅擔任第六棒、副市長蘇俊賓(左一）擔任第七棒。(圖／擷取自王明鉅臉書)

王明鉅說，全隊7位成員都是桃園市政府的一級首長，其中汪在宙局長，詹榮鋒秘書長應該都算是職業級的，我們的完賽成績是4小時50分45秒，在全部1000多支隊伍裡名列第123名。北北基桃總共有5支隊伍參賽，第二名的隊伍比我們慢1小時以上。在會後大家已經放話明年要以桃園市為目標了。

▲桃園市長張善政率領市府團隊參加「2023新北市鐵道馬拉松接力賽」

今日賽事由張善政市長、侯友宜市長、林奕華副市長、邱佩琳副市長出席鐵道馬開幕儀式，為賽事開跑共同鳴槍，也帶領各自市府團隊接力開跑。後續張善政市長與蔣萬安市長、侯友宜市長及邱佩琳副市長擔任第五棒跑者，從三貂運動公園接棒起跑、途經瑞雙公路，最後到達雙溪高中交棒給第六棒跑者。

本賽事全長51公里，7人組共分7棒接力，「桃園市政府代表隊」棒次依序由秘書處長許淑真擔任第一棒、工務局長汪在宙擔任第二棒、體育局長許彥輝擔任第三棒、秘書長詹榮鋒擔任第四棒、張善政市長擔任第五棒、副市長王明鉅擔任第六棒、副市長蘇俊賓擔任第七棒。

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