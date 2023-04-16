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2023桃園潑水節　勞動局長李賢祥：了解泰國文化祝福祈好運

▲2023桃園潑水節

▲勞動局長李賢祥向泰籍朋友們高喊「我愛泰國I LOVE THAILAND」。（圖／李翠玲提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府和泰國貿易經濟辦事處共同舉辦「2023桃園潑水節」，16日於青埔地區陽光劇場展開。市府勞動局局長李賢祥出席活動表示，今年活動以「血脈相連、傳承泰國文化」為主題，期在台的泰籍新住民和親友們、移工一同體驗泰國的潑水文化，祝福祈好運。

▲2023桃園潑水節

▲泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮(左二)為參與民眾潑水祈福。（圖／李翠玲提供）

勞動局長李賢祥於致詞時，熱情向參加活動的泰籍朋友們高喊「我愛泰國I LOVE THAILAND」道，泰籍移工及新住民不僅對桃園市的經濟和文化發展，有很多貢獻，也豐富了市民的多元文化體驗，希望透過此次潑水節活動，能讓更多人了解泰國文化、促進社會的融合與發展。

▲2023桃園潑水節

▲中壢泰國學校校長黃立洋(左二)帶領許多桃園在地好朋友參加潑水節。（圖／楊禮琳提供）

泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮為參與民眾潑水祈福表示，潑水節的梵文名稱是宋干節（Songkran），起源於佛教，代表新的一年的開始，用清水潑在彼此身上，象徵著洗去過去一年的不幸，迎接新的一年。潑水活動也象徵著清潔、淨化、祝福和享樂。他也表示，泰國與台灣在經貿、文化等方面有著密切的合作關係，期望未來能有更多的交流活動，促進兩國之間的友誼與合作。

▲2023桃園潑水節

泰國潑水節是泰國最重要的傳統節慶之一，中壢泰國學校校長黃立洋也帶領許多桃園在地好朋友一起參加。「2023桃園潑水節」除了有傳統的祈福儀式、泰國傳統舞蹈、音樂表演以及藤球比賽，還有泰國美食展售、抽獎活動等。▲2023桃園潑水節

桃園市新移民女性關懷移會榮譽理事長楊慧青、泰籍總幹事李翠玲、行銷長楊禮琳、印籍新住民柳佳文等人亦到場參加。

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