景山旗下大貨車再奪命！公司電話竟是空號　桃園勞動局說話了

▲勞團曾於去年8月赴交通部抗議，要求對景山停止部分營業或撤銷營業執照。（圖／ET資料照／記者李姿慧攝）



記者楊淑媛／桃園報導

針對景山旗下中一貨運公司所屬大貨車，3日於國道6號發生嚴重交通事故造成一人死亡，桃園市政府勞動局表示，有關該公司是否有違反勞基法規定，使駕駛連續出勤及超時工作的情事，將派員實施勞動檢查；勞動局也表示，景山交通公司及其旗下貨運公司曾因涉及違反勞動基準法規定，使貨車駕駛連續工作超過6日及一日工時超過12小時的情事，該局亦曾裁罰。

勞動局呼籲，為保障大眾交通安全，並使勞工擁有充分休息時間，事業單位應依勞動基準法規定辦理勞工出勤事宜，連續工作不得逾6日，且一日正常工時連同延長工時不得逾12小時，若有違反以上有關工作時間之規定，將裁處新臺幣2萬元至100萬元罰鍰。

公司位於桃園的景山交通公司被業界指稱有不少黑歷史，包括集團旗下運輸公司，因司機疲勞駕駛、違規和違法超時多，車輛常高速行駛，肇事死傷多！因此，勞團曾受理陳情於去年8月赴交通部抗議，要求對景山停止部分營業或撤銷營業執照。

《ETtoday新聞雲》記者經查證後，確認今天在國道6號肇事的大貨車車牌登記地址，與景山交通集團旗下的一中交通股份有限公司一樣，細數「景山」過去的黑歷史，曾在2018年讓司機超時工作22小時，結果在國道打瞌睡時撞死2名員警和貨車司機。

今天再度發生大貨車撞死轎車女駕駛的死亡車禍，記者進一步去電詢問景山公司是否知悉今天的車禍意外、公司如何處置，公司以「主管皆外出」不願回應，另再撥打一中交通公司，電話號碼竟是空號。