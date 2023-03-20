伊斯蘭教齋戒月3／23-4／ 20　桃園勞動局籲雇主尊重包容宗教信仰

▲伊斯蘭教齋戒月3/23-4/ 20日，桃園勞動局籲雇主尊重包容宗教信仰。（資料照／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園市政府勞動局20日表示，為期一個月的伊斯蘭教齋戒月將自3月23日起至4月20日，桃園市印尼籍外國人人數達2萬8186人，對桃園市產業發展及家庭照顧有許多貢獻，因多數信仰伊斯蘭教，籲請雇主於齋戒月期間，安心並給予外國人尊重及包容不同的宗教文化信仰。

勞動局跨國勞動事務科陳秋媚科長指出，穆斯林每年齋戒月都得封齋1個月。在齋戒月期間，除老弱殘疾、孕婦、哺乳期產婦、月經期婦女、小孩與出外旅行者等不宜齋戒者外，所有穆斯林每天必須從第一道曙光出現前即開始禁食，不吃、不喝、不抽菸、禁房事，甚至禁絕非禮的念頭與不符常軌的行為，以靜坐誦讀古蘭經，並以虔誠敬意向阿拉懺悔，返璞回歸真主的懷抱，直到日落之後才能開齋進食。

基本上在這長達一個月的齋戒月期間，並不會影響他們的工作情況，請雇主安心並給予外國人尊重及包容不同的宗教文化信仰，除主動關懷外國人健康狀況外，在飲食方面不予以強迫，在工作上也可適度給予彈性安排，讓外國人在齋戒月期間能安心完成齋戒，以建立勞雇雙方良好之互動關係及促進勞資和諧。

而齋戒月結束後就是所謂的開齋節，其重要性如同國人的農曆新年，象徵齋戒月結束並回到新生的狀態，為傳達桃園友善城市且尊重多元文化的格局，桃園市政府規劃和龍岡清真寺共同辦理開齋節活動，協助穆斯林朋友歡慶佳節。