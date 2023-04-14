桃園「共享行銷庇護工場」進駐中路3號社宅　４／14開幕

▲桃園「共享行銷庇護工場」進駐中路3號社宅。（圖／勞動局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「桃園市共享行銷庇護工場」進駐中路3號社會住宅，於14日正式開幕，市府勞動局長李賢祥表示，該庇護工場提供6位身心障礙者庇護性就業機會，營業項目為活動策展、攝影器材及空間租借等服務，店鋪提供多樣影視器材供顧客選擇、租用，同時庇護工場內設有小型攝影棚，供任何有需要租借專業攝影棚的顧客使用。

▲中路3號社宅交通便利。（圖／記者楊淑媛攝）

李賢祥說，市府向來重視身心障礙者就業，感謝慕微創意行銷設立共享行銷庇護工場支持身心障礙者就業，未來該局也將持續輔導庇護工場提升就業服務品質，協助更多身心障礙者得以在庇護工場提升職能，做好準備進入一般職場。

共享行銷庇護工場位於中路3號社會住宅一樓店舖，臨國際路二段連接至永安路及南桃園交流道，交通便利，不同於以往庇護工場，共享行銷庇護工場開創庇護性就業者新型工作型態，將母公司擅長的「創意行銷、活動策展」帶入庇護工場，又迎著共享經濟這股潮流，庇護工場提供影像製作、器材租售及技術諮詢、空間租借、影視課程等多面向的服務。

包括市議員凌濤、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署秘書宋文水、慕微創意行銷執行長許展瑋一同揭牌，喜迎庇護工場開幕。