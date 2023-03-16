「長榮航空安衛家族」成立大會　18家企業簽署提昇安全衛生管理

▲「長榮航空安衛家族」成立大會。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府攜手長榮航空16日舉辦「長榮航空安衛家族」成立大會，由長榮航空擔任安衛家族的核心企業，家族以航空系統公司及相關承攬商等企業組成，分別有航空系統公司立榮航空、長友營造、長家國際食品及承攬商台灣富士軟片資訊桃園分公司、利偉五金實業等18家企業代表與會，參加家族成立大會簽署儀式。

市府秘書長詹榮鋒表示，桃園市政府自99年起即積極協助中小企業改善工作環境，並推動成立安全衛生家族，迄至111年底共成立42家安衛家族，後疫情時代，觀光旅遊復甦潮，旅遊相關產業已積極備戰，長榮航空秉持「安全」的核心價值，在積極保障員工安全與健康之原則下，追求「法規遵守零違規、員工安全零事故、環境衛生零風險」等終極目標，藉以創造全體員工最佳工作職場環境

詹秘書長最後希冀長榮安衛家族落實宣言核心價值，發揮自護精神、建置區域安全衛生網以降低危害風險，促進家族成員的安全與健康工作環境，未來家族活動除職安衛推動經驗交流外，亦協助辦理相關教育訓練，更以促進勞工身心健康為重心，加強公部門與事業單位三方攜手合作，期能提升勞資關係和諧、降低職災發生率。

包括：桃園市政府秘書長詹榮鋒、長榮航空何慶生首席副總經理、長榮航空企業工會曲佳雲理事長、長榮航空關係企業工會謝逸文理事、陳惠如監事、勞動局局長李賢祥及勞檢處處長王振鴻共同主持家族成立儀式。