「樂芽潤米庇護工場」　蘆竹二號社會住宅開幕

▲市議員張碩芳(左一)力薦樂芽潤米產品。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動局輔導的樂芽永續公司，16日於蘆竹大竹地區慶「樂芽潤米庇護工場」開幕。市長張善政表示，市府一向重視身心障礙者就業，目前桃園已核發設立20家庇護工場，可提供183個庇護性就業機會，將持續輔導成立庇護工場，讓每一位需要被照顧的市民都能被妥善照顧。

樂芽潤米庇護工場設於蘆竹二號社會住宅，位於大竹生活圈，交通便利，場內提供6名身心障礙者庇護性就業機會，店鋪內展售豐富、健康、口味多樣的手工餅乾、米饅頭及蛋糕禮盒。出席活動的市議員張碩芳說，樂芽潤米的米饅頭

尺吋小小的，原物料很天然，使用獨家米穀粉配方，他和許多年輕媽媽，特別受選購給樂芽潤米產品，給家中幼兒吃。

勞動局表示，樂芽潤米庇護工場營業時間為週一至週五每日9：00至18：00，歡迎公司團體及市民朋友多多採購庇護工場商品及服務，以促進身心障礙朋友穩定就業。包括市議員王仙蓮、張桂綿、張碩芳、張秀菊、張曉昀、錢龍、市府勞動局長李賢祥、住宅發展處長莊敬權、蘆竹區長蔡世志、潤米創辦人郎永清、樂芽永續公司執行長周宥勝、財團法人桃園市美好社會福利基金會董事長余玉蟬、桃園市唐氏症家長協會理事長楊敏華均一同出席。