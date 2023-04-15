陳鳳馨遭盜開帳號還P圖「莫名成分析師」　王鴻薇籲加強下架機制

▲資深媒體人陳鳳馨被盜圖開LINE帳號、有的用她的照片當背景、于美人照片當頭像，明顯是盜開，還有有心人士將陳鳳馨P圖出席活動，和名主播沈春華相比，明顯有落差。（圖／截自Facebook、LINE）

記者崔至雲／台北報導

台灣近年詐騙案件飆升，手法不斷翻新，社群平台許多知名人士被盜投放廣告。資深媒體人陳鳳馨也是其中一名受害者，陳鳳馨分享所遭受到的困擾、憤怒與無奈，「現在只能用土法煉鋼的方式一個一個檢舉，但野火燒不盡春風吹又生，下架一個舊，明天又生出一個新的，完全不敵海量的詐騙廣告」，她建議推動跨平台廣告「實名制」，國民黨籍立委王鴻薇建議「相關的移除、下架機制也要建立，阻絕網路投資詐騙案件一再發生」。

陳鳳馨提到，她個人肖像和個資不斷遭到詐騙集團冒用，不管是臉書上、LINE群組上，甚至YouTube上都曾看過蹤跡，這些平台詐騙無辜投資人財務，包括許多知名公眾人物如沈春華、李艷秋、陳月卿、陳文茜、謝金河及丁學文，甚至財經電視台主播等人，都遭到詐騙集團冒用。

陳鳳馨無奈指出，事發後，她馬上到新店分局去報案，但完全沒有用。就算警方針對這些名人遭冒用的詐騙廣告設有專案，也去函臉書、YouTube檢舉，但是效果有限，這些平台只是把原來的詐騙廣告下架，但明天又有新的詐騙廣告冒出來了，所謂道高一尺魔高一丈，檢舉都檢舉不完。

▲陳鳳馨的名字、照片被詐騙集團盜開FB帳號，內容是教民眾炒股，用的照片是她多年前上節目時和來賓合照。（圖／截自Facebook）

王鴻薇提到，去年七月，時任行政院長蘇貞昌宣布投入14億元成立「打詐國家隊」，但是結果讓人不忍直視，根據刑事局統計近5年被詐騙的民眾報案紀錄，去年更是創下網路詐欺案件數歷史新高（6984案件），網路詐欺被害人數成長43%（1萬3708人），網路詐欺損失金額成長46%（20.9億元），這種國家隊，說是全線潰敗，真的完全不為過。

王鴻薇憤怒說，詐騙集團囂張跋扈沒有上限，名人都拿他們沒辦法，他們被盜用名字成立詐騙社團，卻無法可管，同時也因為臉書的搜尋機制，被害者就算得知被冒名，也搜尋不到該詐騙頁面，更無法向臉書檢舉，「政府沒有作為，讓台灣真的成為了詐騙之島」。

▲陳鳳馨現身談社群平台上有詐騙集團冒用她照片投放廣告詐財。（圖／記者陳煥丞攝）

陳鳳馨表示，現在只能用土法煉鋼的方式，到她所有朋友、家人群組裡面，跟他們說這些粉專不是她的，「但是個人力量根本拼不過海量的詐騙廣告」，所以她呼籲政府，未來在網路平台刊登廣告應使用實名制，打詐從源頭做起，這樣才能徹底根除。

「苦主真的到了不堪其擾的地步」，王鴻薇也說在陪陳鳳馨開完記者會後，沒多久網路上就出現她與陳鳳馨的群組，點進去發現又是詐騙網頁，就算每天檢舉，隔天還是會出現新的手法。

王鴻薇表示，這些社群平台刊登這些廣告完全不做任何篩選，誰都可以假冒名人來架設投資網站，且在設群組的時候不用登入任何資料，因此警方在辦案時也找不到源頭，目前他們能做的只有檢舉。呼籲政府應做好源頭管理，設置這些網站、平台、群組時都應該實名制。

為了阻詐，行政院4月13日通過《個資法》、《證券投資信託及顧問法》、《洗錢防制法》修正草案。對此，王鴻薇支持這樣的修法，現今詐騙手法太猖獗，一定要從詐騙通路源頭著手控管，尤其打著「投資理財」名號的網路平台粉絲專頁，更應要求實名制，如有不實或詐騙的情況，也建立相關的移除、下架機制，阻絕網路投資詐騙案件發生。