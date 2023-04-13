廣告一邊賣美白牙齒產品一邊賣迷姦藥　FB：不回應

▲詐騙頻傳，臉書 Facebook為人所詬病的是平台不斷改良廣告投放效益以吸引廣告主時，卻沒有對等提升廣告圖文審核的過濾機制。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者潘姿吟／臺北報導

「為什麼我投的廣告一直在審核狀態？審核時間到底要多久？廣告為什麼又被禁止刊登？」網路行銷公司投手Judy的遭遇，已經不是第一次，屢次「要求審查」又被駁回的煎熬，可能還不是最糟糕的，「最傻眼的是……帳戶竟然被鎖、被停權！沒辦法投放廣告了！天啊！」沒有什麼比被拒絕刊登廣告，或突然被勒令停權，更讓人不知所措。

對此現象，電商業者Alan也發出不平之鳴，「明明是我要花錢下廣告耶！Facebook（臉書）居然訂定了一大堆規矩，扯不扯？」在台灣，只要有廣告投放經驗者，對上述的情境並不陌生。

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「合情合理又合法的廣告，為什麼總是被擋下來？」網路圈義憤填膺的是，社群平台的審核機制，已經嚴格到了百般刁難的境界，束縛了守規矩的廠商，卻妨礙不了刻意隱瞞身份的人，讓很多人直呼不合理，一談到就開始抱怨：「FB的審核機制如果真的這麼周全，為什麼防不了詐騙廣告？」

趨勢科技全球消費市場開發暨行銷協理劉彥伯說明，社群或廣告平台業者，通常會制定明確的使用說明與查證機制，以避免遭不肖人士利用，同時，業者也會宣稱嚴格審核廣告內容；一般常見關鍵步驟是程式自動過濾、AI辨識、真人複審，最後會再採取行動反制，如：禁止刊登、停止放送，以確保廣告內容的合法性。

但啟人疑竇的是，平台業者既然標榜著「把關嚴格」、還會進行身份查證，為何仍有如此多的「詐騙廣告」充斥於生活中呢？

去年（2022年）底，採訪劉彥伯時，他開啟一個廣告連結，連進Facebook的某帳戶，「一邊賣美白牙齒產品，一邊賣迷姦藥......這個廣告很扯，我不太懂臉書怎麼讓他們過的！」今年初，已經改賣陽具按摩棒。諷刺的是，這種掛羊頭賣狗肉的問題廣告，多不勝數。

▲▼Facebook上的詐騙廣告，竟然可以一邊賣美白牙齒產品，一邊賣迷姦藥與陽具按摩棒，此外，管理人員遍佈全世界各地。（圖／記者潘姿吟截自臉書）

劉彥伯觀察：「這的確只是冰山一角！」有心人士利用跨國審核漏洞，輕易騙過平台的手法，就是編造一間A地的名人或公司，在B地投放廣告；當B地審核人員不熟悉「偽裝」的甲地公司時，問題廣告很容易就可以通過身份審核。

有人會問：「我平常不上賭博或情色網站、也不會點開『奇怪』的連結，應該不會被詐騙廣告鎖定吧！」劉彥伯卻説：「事實，剛好相反！」

受訪時，他拿出手機操作，現場實測，搜尋「超低價」、「限量名牌鞋」、「優惠促銷」……等關鍵字，很快會出現許多類似廣告，但只要仔細深入一看，都夾雜著問題廣告，「這很多都是騙局的開始！」

除此之外，這種被平台定義的「廣告」，相對容易出現在亮點版位。劉彥伯認為，姑且先不論內容的真實性與合法性，這種隱含性愛內容的廣告，為什麼可以不斷地通過審核？

▲FB上的同一帳號，從販賣違禁品到美白商品。（圖／記者潘姿吟翻攝）

「平台商應該負起廣告內容審核的責任，不應該是任何廣告只要付錢了就給過吧！」劉彥伯注意到，當平台不斷改良廣告投放效益以吸引廣告主時，卻沒有對等提升廣告圖文審核的過濾機制，才是最為人所詬病的部分。

詐騙廣告橫行，FB真的有在審核嗎？針對多起掛羊頭賣狗肉的FB廣告問題，《ETtoday東森新媒體》採訪團隊詢問臉書（Facebook）台灣辦公室，經多次溝通並等候將近3週時間，僅得到：「針對詐騙問題，一律不回應。」

「FB的反應不意外啊！」電商老闆Alan不平說：「FB的審核機制根本就是『給錢的是老大』！」語畢，他還揶揄：「詐騙集團是廣告大戶，FB才會消極以對！」

▲針對多起掛羊頭賣狗肉的FB廣告問題，《ETtoday東森新媒體》採訪團隊詢問臉書（Facebook）台灣辦公室，僅獲得：「針對詐騙問題，一律不回應。」（圖／取自免費圖庫Pexels）