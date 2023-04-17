新限溫令來了　邱臣遠質疑：是「缺電」還是環保節能？

▲民眾黨立委邱臣遠。（圖／記者宋良義攝）

記者江采蓁／綜合報導

今年夏天經濟部修改規定祭出「限溫23度」，首波將在全台連鎖餐飲、觀光飯店等1300個據點試辦到明年底，最快後年正式納管，這項新的「限溫令」也引發各界討論。對此，民眾黨立委邱臣遠17日就在臉書提出質疑，限溫令究竟是因為電力不夠還是環保節能？

邱臣遠指出，事實上經濟部過去早就訂定作業要點，規定觀光旅館、百貨、量販店、超商、銀行、餐館、旅館等20類場所「室內冷氣溫度不能低於26℃」。只是，餐館或是旅館、百貨的餐廳或美食街，過去在早上7時到9時、11時至下午2時、晚間6時到9時等用餐時段，不在此限。

邱臣遠提到，而經濟部這次表示，過去是考量大眾用餐習慣，包括吃火鍋、熱湯等可能太熱，但經過長年觀察，有些餐廳、美食街冷氣開太冷，節能省電確有改善空間，因此才針對這些場所，提出規範「冷氣溫度23℃±1℃」政策，希望溫度勿低於22℃。

對此，邱臣遠也提出質疑，「這次新增限溫令，到底是因為擔心跳電，所以未雨綢繆？還是真正落實節能減碳？」他表示，現在已經落入各方各說各話的情形，沒人說得清楚。但他認為，能源問題，始終就是開源和節流兩大重點，雖然電力吃緊是事實，但不論未來台灣的發電方式比重為何，節能措施仍應進一步展開，並且悠關能源轉型的儲電配電系統，更要加強政策執行力度，否則發再多的電也沒用。