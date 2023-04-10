假廣告、假帳號一滑就有　于美人邱沁宜氣炸喊話政府要面對

撰稿：陳詩璧、陳俐穎

攝影：林緯平、梁建裕、沈君帆

名人被盜用照片、姓名，開設假帳號行詐騙的情況，遍布Facebook、IG、LINE等社群平台，不只圖像，連公開的影像也有被截錄剪輯成影音廣告，投放YouTube或各影音平台，不少網友信以為真加入群組，進而被詐騙。財經專家邱沁宜深受其害，1年多前和廠商合作錄製的反詐騙影片，被盜用重製成詐騙影片，於YouTube投放廣告，更誇張的是還在她主持的節目頻道出現，誘使網友相信。知名主持人于美人，近年也頻繁被盜照、盜名字開設假帳號，在詐騙的多重宇宙裡，「假于美人」的身份多元，以前專賣假商品，2022年開始變身投資專家，猖狂程度愈演愈烈，氣得于美人本尊截圖報警，但據了解，該案件偵辦至今，仍然找不到嫌犯。

▲知名主持人于美人拿出被盜用姓名所開設的FB帳號截圖、警方提供資訊，描述過往幾次被盜照片的事件。（圖／記者林緯平攝）

「這不是一時之間的，這些年陸續都有，只是今（2022）年特別密集，案情是我們比較擔心的投資！」于美人拿著手邊的資料，講述著被盜照、盜姓名開設FB帳號的狀況，像是「賣砧板」的假帳號，基於好奇，她們上網購買，「收到包裹拆開看，只是再普通不過的白鐵鋼板。」氣憤不已的她說，2022年開始，「假于美人」的犯罪模式從網路購物變「假投資」，「我莫名成了炒股專家！」



在詐騙的多重宇宙裡，「假于美人」有許多不同的人設，甚至一度與台北市議員王世堅有一段情，故事寫得煞有其事，最後引導受騙民眾加入股友會。于美人哭笑不得，只能無奈調侃自家小編：「『假于美人』文筆都比妳好！」再談到股票投資一事，于美人坦言，自己的投資經驗不佳，一直是親友之間的「投資反指標」，「只要我投資什麼，朋友們都不要投資就對了！」

面對目前無解的「假于美人」泛濫問題，她和小編只能積極截圖並在本尊粉絲團張貼澄清文，提醒「美人姊沒有教人做股票」，再加註「沒有藍勾勾」的帳號都是遭盜用的，提醒網友千萬不要被假帳號給騙了。

▲于美人將被盜照開設的假帳號截圖後，po在粉絲團並設成置頂文，提醒網友「美人姊沒有教人做股票」。（圖／于美人提供）

除此之外，于美人和小編也循正規的法律途徑，將截圖和相關網址等蒐證資料彙整報案，「與松山分局的聯繫頻繁到快要有專號了！」于美人說，「我們這種有藍勾勾認證的名人臉書，已經提供各式證據證明『假帳號』非本人，但臉書仍然不處理！就只是因為它是跨國公司！警方也很無奈，FB資料要跨國申請，等查到資料，該帳戶已成為假帳戶。」

▲于美人拿著提供給警方的資料提到，「做為一個名人粉絲團，該做的（呼籲）都已經盡量做到了」。（圖／記者林緯平攝）

「你要do something啊！」 于美人籲政府應與臉書直球對決

「用于美人的名義成立的粉絲團其實非常的多，我們一直檢舉、一直檢舉，希望FB能夠把它取消，都取消不了。」身為受害者的于美人向政府喊話：「你要do something啊！」她不能認同政府都在解釋「為什麼不能做？」可是民眾要的是「你告訴我，可以怎麼做！」這才是真正的解決方式，「複雜的問題，怎麼會有簡單的答案？當然就是要去想『可以怎麼做？』我們一直去逼基層的員警，他們太可憐了，政府沒有整套的支持。政府是不是可以國家的角色問一下FB，這件事情怎麼處理？FB的防範機制是什麼？這是最基本的吧！政府要跟FB溝通，除了維護網路言論自由，也要預防網路的詐騙。」



于美人強烈呼籲：「當一個社會最基本的信任都沒有的時候，請問我們要怎麼在這個社會裡面生活？我們會活得非常的恐懼。這個詐騙，也許只是騙這樣的一個金額，可是就我們的觀察，金額以外，人跟人的信任跟社會善良的價值被破壞了，這才是我們最大的損失。」

▲財經專家邱沁宜被不肖人士盜照開LINE、FB帳假帳號騙民眾投資之外，連過往拍攝反詐騙的影片，也被盜用成詐騙影片投放到YouTube廣告。（圖／邱沁宜提供）

也是被害人之一，被盜照、盜名開假帳號誘騙民眾炒股的，還有財經專家邱沁宜。

最讓邱沁宜頭痛的是，舊投資影片被截錄重製詐騙，「之前幫一個APP宣傳錄製的內容是不要被其他詐騙群組騙，沒想到影片，被不肖人士下載使用。反詐騙影片被拿來製成非常多詐騙廣告，連接到假LINE跟假網頁。」邱沁宜無奈，「假邱沁宜」不斷冒出來，還有同學說，「怎麼妳廣告做這麼大！」

邱沁宜的照片在網路上太多了，包括個人臉書也很多，盜用她的肖像不難，也因此就防不勝防，「而且他們更新的速度非常快，可能我昨天才在本尊帳號放新照片，假帳號今天就跟著更新。」

邱沁宜大聲疾呼，「我個人邱沁宜、財金宜，從來不會有公開帳號去加你的LINE。我沒在YouTube或是LINE下任何的廣告，FB也沒有下過影片廣告，所以這些全部都是詐騙集團！」她強調，這陣子，網路上一大堆各種可能是她的照片的帳號，都不是她本人。

▲財經專家邱沁宜提到，常有網友私訊她，詢問是否有開LINE新帳號和群組，她和小編都會上線回覆網友，這是詐騙。（圖／邱沁宜提供）

呼籲澄清是邱沁宜日常 假YT廣告檢舉不完春風吹又生

「澄清是我生活的日常！」邱沁宜提到，曾有網友私訊提到加入詐騙股友會，對方有耐心，自己也一直賺錢，小編提醒對方這是詐騙集團放長線釣大魚的手法，網友竟回應：「有免費的課可以上，股票也還在賺錢，我再看看就好。」令人傻眼的狀況，讓邱沁宜無言以對。她只能呼籲，「天下沒有白吃的午餐，免費的最貴！遇到類似的假帳號請『檢舉、退群』不要讓自己有機會掉入陷阱，有遇到類似狀況的網友，可到粉絲頁私訊詢問，小編會一一回答。」

面對假帳號，邱沁宜和小編一再檢舉，YouTube回覆的內容是「收到你的檢舉通知，我們會進一步調查」，或就算下架，另一個假帳號很快又出現，春風吹又生。

身在法治國家，邱沁宜也不做他想，搜集充足資料並報警，希望進一步採取法律行動。她詢問警方：「怎麼辦？」得到的回應，只是自求多福與多呼籲粉絲不要被騙。

邱沁宜指出，政府應該正視問題，從法治面來建立規範，來杜絕歪風，「真的要公權力介入，以政府的高度向跨國公司反映，因為台灣的情況真的很嚴重，讓平台業者正視並改善。YouTube公司這麼大，我只能檢舉，然後發信，沒有辦法徹底解決問題，影片檢舉也檢舉不完！」

▲被盜照片、姓名開設的假帳號多到數不清，邱沁宜說「澄清已經變成她的日常」。（圖／記者梁建裕攝）

有網友開玩笑，「妳下那麼多廣告，看得好煩！」邱沁宜無奈，「其實我比你們更煩，你們覺得看得快吐了，我更想吐，而且我是很生氣的，因為我也不知道怎麼去制止，不希望任何人受害。」

事實查核中心總編審陳慧敏觀察，科技平台的技術，其實有很高的偵測能力，應該要撥資源從源頭防堵，尤其是詐騙廣告，不能收了廣告費讓詐騙廣告一直存在，應該有企業責任，如何透過機制讓詐騙無法登廣告，而不是讓民眾或是事實查核中心在下游守備。

對此，《東森新媒體ETtoday》詢問台灣Google，得到的回應是該公司長年致力於改善廣告平台，並移除詐騙廣告的同時，仍持續看到不肖人士以更熟練的方式和更大規模的運作．使用各種策略規避偵測。不過，2022年Google已擴大實施金融服務廣告驗證計畫，當年度共封鎖或移除了1.42億不實陳述或行為政策，以及1.98億則違反金融服務政策的廣告。

而針對名人資訊遭盜用詐騙的問題，Meta（臉書）提到，先前與政府單位合作，只要通過檢舉，Meta承諾8到24小時就會將盜用者下架，保障民眾不被不實資訊詐騙。